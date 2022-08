Home Credit đầu tư 200 tỷ đồng vào sản phẩm 'mua trước trả sau'

Home PayLater là sản phẩm tài chính số được đầu tư 200 tỷ đồng để nâng tầm trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi cho người tiêu dùng.

“Mua trước trả sau” (buy now, pay later) không còn xa lạ gì với người dùng Việt, đặc biệt là những người trẻ am hiểu công nghệ và chủ động về tài chính. Hình thức thanh toán này cho phép người tiêu dùng mua hàng trước, trả tiền sau dưới hình thức trả góp, có thể chia nhỏ khoản thanh toán theo nhiều tháng tùy theo năng lực tài chính cá nhân.

Tại Việt Nam, Home Credit là một trong những công ty tài chính tiêu dùng tiên phong phát triển dịch vụ mua trước trả sau. Theo những nghiên cứu đánh giá dựa trên thói quen mua sắm, cách quản lý chi tiêu của người tiêu dùng hiện nay, Home Credit Việt Nam nhận thấy mua trước trả sau sẽ là sản phẩm tạo xu hướng tài chính mới, tạo nhiều tiện ích cho khách hàng, đồng thời kích cầu kinh tế đúng điểm rơi là giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.

Sở hữu món đồ yêu thích bằng kế hoạch tài chính phù hợp

Bạn đang có nhu cầu mua những thiết bị hỗ trợ đắc lực trong cuộc sống như điện thoại, xe máy, điều hòa hay máy tính bảng, laptop… phục vụ công việc thêm suôn sẻ. Thế nhưng chi phí sinh hoạt hàng ngày đã đủ ngốn gần hết quỹ ngân sách hiện có, còn lương thì vài tuần nữa mới chịu “ghé thăm”.

Thay vì chịu nóng khi nhà chưa có điều hòa hay tiếp tục sử dụng laptop “cùi bắp”, bạn có thể chọn hình thức mua trước trả sau với thời gian trả góp linh động. Với Home Credit, khách hàng có thể mua sắm thoải mái và được lựa chọn hình thức trả góp trong vòng 1, 3, 6 hoặc 12 tháng, đồng thời hưởng lãi suất từ 0%.

Không chỉ cung cấp dịch vụ mua trước trả sau trực tuyến trên website, Home Credit còn hợp tác với nền tảng thương mại điện tử hàng đầu, phát triển mạng lưới rộng khắp với hàng trăm thương hiệu hàng hóa và dịch vụ khác nhau thông qua cổng thanh toán.

Home Credit kết hợp Tiki ra mắt sản phẩm Home PayLater.

Với mục tiêu hỗ trợ trải nghiệm mua sắm trực tuyến của khách hàng ở bất cứ nơi đâu, tháng 7 vừa qua, Home Credit kết hợp sàn thương mại điện tử Tiki công bố hợp tác chiến lược ra mắt sản phẩm Home PayLater - một hình thức “Mua trước trả sau - Buy now pay later”.

Có mức kinh phí đầu tư tới 200 tỷ đồng , Home PayLater được xem là sản phẩm nâng tầm hiệu quả hình thức thanh toán online tiện lợi. Nhờ đó, người dùng có thêm một giải pháp tài chính thông minh để tận hưởng trải nghiệm mua sắm lý tưởng, xuyên suốt mà vẫn chủ động được kế hoạch tài chính cá nhân.

Thủ tục linh hoạt, sản phẩm đa dạng

Khác với những phương thức trả góp truyền thống yêu cầu cung cấp “ma trận” thủ tục từ giấy tờ tùy thân đến hộ khẩu, sao kê ngân hàng, sản phẩm Home PayLater mang đến cho người dùng phương thức đăng ký mua trước trả sau nhanh và đơn giản, ứng dụng tối đa lợi thế của công nghệ số.

3 bước đăng ký mua trước trả sau tại Home Credit gồm: Đăng ký trực tuyến bằng ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh tự chụp và hoàn tất hợp đồng online. Quy trình diễn ra nhanh chóng, hồ sơ được xử lý hoàn toàn tự động mà không cần chờ đợi.

Mua trước trả sau hứa hẹn là sản phẩm tạo xu hướng tài chính mới.

Theo chia sẻ của đại diện Home Credit, mọi quy trình, thủ tục đăng ký mua trước trả sau đều tập trung vì mục tiêu duy nhất là “sự thuận tiện” của người dùng. “Sống hết mình, dùng thông minh” là giá trị mà Home PayLater muốn mang đến cho khách hàng - thế hệ trẻ am hiểu kỹ thuật số, yêu cầu mua sắm tiện lợi, xuyên suốt nhưng cũng có hiểu biết cao về tài chính.

“Với sản phẩm Home PayLater lần này, chúng tôi tập trung đầu tư toàn diện cho dự án từ nhân sự, ứng dụng công nghệ đến hệ thống quy trình với các đối tác và chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Home Credit muốn dẫn đầu xu hướng, tham gia nhiều hơn vào các giao dịch online, đáp ứng nhu cầu và đem lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng Việt,” ông Michal Skalicky - Giám đốc Quan hệ khách hàng Home Credit Việt Nam - nhấn mạnh.

Ông Michal Skalicky - Giám đốc Quan hệ khách hàng Home Credit Việt Nam.

Bên cạnh những ngành hàng truyền thống cho việc trả góp như điện máy, giáo dục, xe máy, với Home PayLater, Home Credit còn mở ra những ngành hàng mới như du lịch, mỹ phẩm, mua vé máy bay… Điều này không chỉ tạo cơ hội giúp ngày càng nhiều nhà bán lẻ tiếp cận giải pháp tài chính tốt, hiện đại để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi, mà còn mang đến cho người tiêu dùng đa dạng lựa chọn cân đối chi tiêu, chủ động tài chính cá nhân.

Thanh toán tiện lợi

Với Home PayLater, khách hàng của Home Credit và Tiki có thể chia nhỏ các khoản thanh toán chỉ bằng vài cú nhấp chuột ngay trên Tiki. Toàn bộ quy trình mua sắm chưa đến 5 phút cho lần đăng ký đầu tiên. Về sau, việc thanh toán bằng Home PayLater chỉ mất vài giây, cùng với đó là việc tích hợp nhận diện khuôn mặt và mã OTP giúp bảo mật dữ liệu khách hàng tốt hơn.

"Thông qua việc hợp tác với Home Credit và cho ra đời sản phẩm Home PayLater, Tiki mong muốn bổ sung giải pháp thanh toán thông minh ngay trên ứng dụng Tiki, đồng thời giúp khách hàng làm chủ tài chính cá nhân khi mua sắm trực tuyến, hoàn thiện hơn nữa trải nghiệm thương mại điện tử của người tiêu dùng", ông Lù Duy Nguyên - Giám đốc cấp cao phụ trách thanh toán của Tiki - chia sẻ.

Đội ngũ Home Credit mong muốn nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Nhiều chương trình khuyến mại

Sau cú bắt tay với Tiki, Home Credit tung ra hàng trăm voucher giá trị cao lên tới 500.000 đồng để chào đón khách hàng mới trải nghiệm sản phẩm tài chính thông minh trên Tiki.