Hôm nay chỉ số tia UV tại TP.HCM đạt cực đại

Trong điều kiện chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng cực đại vào giữa trưa, chuyên gia cảnh báo người đi đường không tiếp xúc ánh nắng quá 25 phút.

Ngày 28/1, TP.HCM có nhiều nắng từ sáng sớm. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 24-32 độ C. Riêng chiều tối, người dân cần đề phòng mưa rào và dông trở lại. Lượng mưa nhỏ và kéo dài không quá nửa giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong hôm nay, chỉ số tia cực tím (UV) tại TP.HCM sẽ ở mức 8 - ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Với cường độ UV cực đại này, người ở ngoài nắng từ 25 phút có thể bị bỏng rát da. Chuyên gia khuyến nghị người đi đường bôi kem chống nắng, mặc áo khoác, đeo kính và không tiếp xúc nắng quá lâu.

TP.HCM có nắng nóng, cường độ tia UV cao cực đại vào giữa trưa. Ảnh: Lê Quân.

Đối với thời tiết các tỉnh, thành Nam Bộ, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ nay đến 30/1, áp cao lạnh lục địa tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới trục qua Trung Bộ có xu hướng lấn tây, sau đó nâng trục và hoạt động ổn định.

Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Riêng từ 29/1 trở đi, nhiệt độ Nam Bộ giảm thấp nhất 19-22 độ C. Phía bắc miền đông có nơi dưới 19 độ C.

Các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Cường độ hoạt động của gió đông bắc tăng dần. Khu vực biển ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau khả năng gió đông bắc mạnh dần lên đến cấp 6-7, biển động mạnh.

Về chất lượng không khí, sáng 28/1, các ứng dụng cho thấy tình hình khả quan tại TP.HCM.

Ứng dụng AirVisual đánh giá chỉ số AQI trung bình tại TP.HCM sáng nay là 72 đơn vị. Điểm đo tại khu vực phường Bến Nghé (quận 1) và ấp Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, có chỉ số cao nhất với từ 110-142 đơn vị - ngưỡng có tác động đến các nhóm nhạy cảm. Đây cũng là các điểm đo duy nhất trong thành phố có chất lượng không khí ở mức kém.

Điểm quan trắc tại phường Tân Phong (quận 7) có chỉ số AQI thấp nhất là 65 đơn vị, mức vừa phải, sau đó là điểm đo tại phường Phước Bình (quận 9) đạt 68 đơn vị. Các điểm còn lại có chỉ số AQI 70-80 đơn vị, ngưỡng trung bình.

AirVisual dự báo 5 ngày tới, chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng xấu. Chỉ số AQI dao động 101-116 đơn vị. Riêng ngày 2/2, chỉ số AQI giảm xuống 96 đơn vị - ngưỡng vừa phải.