Hollywood tìm kiếm Siêu Nhân da màu

Sau khi mời Ta-Nehisi Coates vào vị trí biên kịch cho bộ phim mới về Superman, Warner Bros. đang trên hành trình tìm đạo diễn và nam chính của loạt phim.

The Hollywood Reporter (THR) đưa tin hồi cuối tháng 4, khi tham gia quảng bá bộ phim Without Remorse của đạo diễn Tom Clancy, tài tử Michael B. Jordan đã phủ nhận khả năng góp mặt trong bộ phim mới về Superman.

Superman da màu có thể là cánh cửa mở ra tương lai tương sáng cho loạt phim về Siêu Nhân. Ảnh: Clayton Henry.

“Tôi rất vui vì mọi người nhớ đến mình khi nói về dự án Superman. Đây chắc chắn là một lời khen. Nhưng lần này tôi chỉ làm khán giả mà thôi”, nam diễn viên chia sẻ với THR.

Ai sẽ làm đạo diễn bộ phim về Superman da màu?

Câu trả lời của Michael B. Jordan đã đưa khán giả trở lại với câu hỏi: Ai sẽ vào vai Siêu nhân? Tiếp đến, ai sẽ ngồi vào ghế đạo diễn tác phẩm quan trọng cũng chưa được làm sáng tỏ. Nhiều nguồn tin cho hay J.J. Abrams, hiện đảm nhận vai trò sản xuất, sẽ không nhúng tay vào công việc đạo diễn tác phẩm.

Hồi tháng 2, khi Warner Bros. công bố tin tác giả Ta-Nehisi Coates sẽ chấp bút kịch bản cho Superman mới và Abrams làm sản xuất, hãng không đả động gì tới việc ai sẽ là đạo diễn hay nam chính. Nguồn tin từ nội bộ Warner Bros. và DC Films cho hay ban lãnh đạo cam kết sẽ chọn một gương mặt đạo diễn da màu để lèo lái tác phẩm đầu tiên về Siêu Nhân da màu.

Ta-Nehisi Coates (trái) và J.J. Abrams là hai cái tên đầu tiên tham gia vào dự án phim về Superman da màu. Ảnh: Getty Images.

Trớ trêu là cuộc tìm kiếm đạo diễn da màu của Warner Bros. đã dẫn hãng tới chỗ cạnh tranh với Marvel Studios. Trong lúc Warner Bros. tìm kiếm một gương mặt để hoàn thiện ê-kíp Superman, Marvel Studios cũng đang cân nhắc đạo diễn phù hợp cho bộ phim về thợ săn ma cà rồng Blade.

Không ít thì nhiều, danh sách ứng viên của hai ông lớn chắc chắn có những cái tên trùng nhau. Vấn đề chính là Warner Bros. và hãng Bad Robot của J.J. Abrams muốn một nhà làm phim như thế nào.

Đạo diễn họ cần sẽ là gương mặt mới, được Abrams uốn nắn về cách làm phim thương hiệu nhiều phần, hay những nhà làm phim đã có tên tuổi như Barry Jenkins hay Ryan Coogler?

Nếu lựa chọn những gương mặt đã có tên tuổi, Warnes Bros. có thể đã nhắm tới Steven Caple Jr. của Creed II, Regina King với One Night in Miami và Shaka King - nhà làm phim vừa nhận đề cử Oscar cho bộ phim Judas and the Black Messiah…

Một số đạo diễn tiềm năng đã có cuộc trao đổi trực tiếp với cả hai hãng phim. Theo quan điểm của một người trong nghề, việc gặp mặt để bàn bạc về các dự án nói trên từ bây giờ là “sớm một cách bất thường”.

Trước mắt, Ryan Coogler có thể đã sớm rút khỏi cuộc cạnh tranh ghế đạo diễn kể trên bởi đang dồn sức cho hậu truyện Black Panther: Wakanda Forever, dự kiến ra rạp từ 8/7/2022.

Bên cạnh đó, kịch bản phim Superman do Coates chấp bút cũng chưa thể hoàn thành trước thời điểm giữa tháng 12. Về phía Marvel Studios, hãng cũng không vội vã với Blade vì ngày khởi quay dự án đã lùi tới tháng 7/2022.

Siêu nhân da màu của DCEU có thể là ai?

Sau câu hỏi ai làm đạo diễn, gương mặt tài tử khoác tấm áo choàng siêu anh hùng cũng là một bí ẩn lớn, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong hai thập kỷ qua, Warner Bros. thường lựa chọn những gương mặt chưa vào hàng ngôi sao để thủ vai Superman trên màn ảnh rộng: Brandon Routh cho bộ phim Superman Returns (2006) của Bryan Singer và Henry Cavill trong Man of Steel (2013) do Zack Snyder đạo diễn. Không loại trừ khả năng phiên bản Superman da màu cũng được lựa chọn theo truyền thống này.

Michael B. Jordan phủ nhận góp mặt trong phim Superman mới. Ảnh: DC.

Dù là một trong những gương mặt nổi bật nhất vũ trụ siêu anh hùng DC, loạt tác phẩm điện ảnh gần đây về Superman lại không đạt thành công như kỳ vọng. Superman Returns chỉ thu về 391 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, còn Man of Steel là 668 triệu USD .

Con số này thua xa mốc ngoài 1 tỷ USD mà các bộ phim về loạt nhân vật ít tiếng tăm hơn, như Aquaman và Joker, đạt được. Do đó, bộ phim về một Superman da màu có thể là chiếc chìa khóa vàng giúp Warner Bros. mở ra tương lai tươi sáng cho thương hiệu phim về siêu anh hùng này.

Cũng theo thông tin từ THR, bộ phim Superman mới sẽ diễn ra ở một nhánh thực tại khác với Justice League trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Biên kịch Coates sẽ xây dựng một phiên bản Kal-El từ nguyên gốc trong truyện tranh.

Trong khi câu chuyện vẫn đang được xây dựng, với nhiều tình tiết có thể thay đổi vào phút chót, ê-kíp sản xuất vẫn đang thảo luận về việc liệu có nên để bộ phim diễn ra vào thế kỷ XX.

Sự đa dạng sắc tộc và giới tính vẫn là một trong những nội dung mà DCEU theo đuổi trong tương lai. Warner Bros. và các đối tác đang phát triển một phim điện ảnh về siêu anh hùng Blue Beetle người Latin. Phim do Angel Manuel Soto đạo diễn. Bên cạnh đó, HBO Max cũng đang tuyển diễn viên cho vai Green Lantern đồng tính trong series mới…