Hollywood thay đổi

Cục diện của Hollywood dần thay đổi khi các dịch vụ phát trực tuyến ra đời. Ngoài sự lớn mạnh của Netflix, nhiều cái tên trỗi dậy và cạnh tranh danh hiệu "gã khổng lồ" trong ngành.

Theo Variety, các nhà sản xuất phim bất ngờ khi thương vụ hợp tác kéo dài nhiều năm giữa Amblin Entertainment của Steven Spielberg và Netflix được thông qua. Bởi, chỉ hai năm trước, đạo diễn nổi tiếng nhất nhì Hollywood phản đối ý tưởng các bộ phim phát trực tuyến đủ điều kiện ứng cử giải Oscar.

Thỏa thuận trên là dấu hiệu cho thấy những người đứng đầu Hollywood chấp nhận sự thật rằng các dịch vụ phát trực tuyến ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là trong mùa dịch. Thói quen xem phim của khán giả cũng dần thay đổi.

“Đây là thời khắc quan trọng của chúng tôi. Trên khắp phố Wall, họ công nhận khả năng của ứng dụng trực tuyến”, Scott Stuber - Giám đốc Điện ảnh của Netflix nói với Variety.

Sự lớn mạnh của dịch vụ phát trực tuyến

Theo Variety, Scott Stuber có cuộc đảo chính lớn trong giới điện ảnh, sau khi ông chiêu mộ được nhiều nhà làm phim lừng danh, trong đó có Martin Scorsese hợp tác cùng Netflix. Trước đây, Stuber từng làm phim cùng Universal Pictures. Ông đứng sau các bộ phim như Ted, Safe House.

Tuy nhiên, khi gia nhập Netflix năm 2017, nhà làm phim 52 tuổi gặp phải sự cười cợt, phản đối từ cộng đồng làm phim. “Rất nhiều đạo diễn, diễn viên tài năng nói rằng họ quý tôi nhưng đảm bảo sẽ không làm việc cùng tôi. Họ sợ những điều mới lạ. Nhưng với con mắt kinh doanh, tôi tin điều này sẽ khác”, Stuber nhớ lại.

Scott Stuber được cho là người đàn ông đang làm thay đổi Hollywood. Ảnh: Variety.

Trong gần 5 năm, Netflix định hình lại cách sản xuất, phân phối và tiêu thụ phim ở Hollywood. Thông qua những gì làm được, Stuber thuyết phục được các nhà làm phim hạng A đồng ý từ bỏ quyền khoe khoang doanh thu phòng vé, thay vào đó là "top 10 Netflix".

Theo Variety, dù muốn hay không, đại dịch phần nào phá vỡ mô hình rạp phim truyền thống. Những người vốn theo đuổi chủ nghĩa điện ảnh thuần túy cũng dần chấp nhận cuộc chơi phát trực tuyến.

Bryan Lourd, đồng chủ tịch của Creative Artists Agency, nói: “Chúng tôi bàn về điều này rất lâu, nhưng nghĩ rằng phát trực tuyến phải mất từ 3-4 năm nữa mới phát triển. Đại dịch ập đến và làm thay đổi mọi thứ. Điều đó đã xảy ra”.

Stuber mở rộng thương hiệu thành tập đoàn có sức ảnh hưởng toàn cầu. Một năm trước khi nhà sản xuất gia nhập công ty, Netflix phát hành 21 bộ phim gốc, nổi tiếng nhất Beasts of No Nation.

Trong năm 2021, đơn vị phát hành hơn 70 bộ phim, tần suất là một phim mới/tuần. Theo New York Post, số lượng không phải lúc nào cũng đi đôi với chất lượng. Tuy nhiên, đây là hướng đi của họ, tham vọng sản xuất nhiều phim nhất có thể, hòng tìm chỗ đứng ở giải Oscar, dù giải thưởng Phim truyện xuất sắc rất khó xảy ra.

Bù lại, với năng suất làm phim, Netflix thu hút nhiều đạo diễn nổi tiếng, trong đó có Spike Lee (Malcolm X) và Jane Campion (Top of the Lake). Năm 2020, Stuber thuyết phục thành công Shawn Levy - đạo diễn loạt phim Night at the Museum, Big Fat Liar - ký hợp đồng sau khi rời Fox.

“Scott làm chính xác những gì anh ấy nói. 4 năm trước, anh ấy chỉ là chàng trai mới nhậm chức. Đến năm 2021, Scott đã khác. Tôi không ngờ Netflix có thể làm phim điện ảnh, truyền hình, đủ thể loại từ hành động, hài cho đến phim độc lập”, đạo diễn Stranger Thing nói.

Theo Variety, thể loại đa dạng và ngân sách lớn là yếu tố thu hút. Dịch vụ phát trực tuyến sẵn sàng đầu tư cho đạo diễn, tạo ra những tựa phim mà các studio khác không muốn sản xuất.

Netflix và cả Amazon đều cho rằng khán giả sẵn sàng trả tiền xem phim kinh dị, phim siêu anh hùng kinh phí thấp. Do không ảnh hưởng vào doanh thu phòng vé, họ sẵn sàng mạo hiểm hơn Marvel và Pixar. “Chúng tôi không sợ gì cả. Điều quan trọng là phải xác định rõ tiêu chí, mời được những nhà làm phim gạo cội”, Stuber nói.

Chiêu bài và thế khó

Theo Time Out, dưới sự dẫn dắt của Stuber, Netflix tạo ra một số tác phẩm hay, trong đó có bộ phim Roma giành 3 giải Oscar.

Đồng thời, họ tạo niềm tin để thu hút nhiều sao lớn như Chris Hemsworth trong Extraction, The Old Guard có mặt Charlize Theron và The Harder They Fall với Idris Elba và Regina King. Theo Variety, thay vì tập trung vào những đề tài đặc trưng như Marvel hay DC, Netflix dùng chiêu bài mượn tên tuổi của sao hạng A để thu hút khán giả toàn cầu.

Đối với những bộ phim có kinh phí lớn, chẳng hạn như tác phẩm hành động Red Notice có ngân sách đến 200 triệu USD , Stuber mời ba ngôi sao hạng A The Rock, Ryan Reynolds, Gal Gadot cùng xuất hiện cho phim. Netflix cho biết tham vọng của họ là thu hút 70 triệu lượt xem cho bộ phim.

Đối với các nhà làm phim, họ lo lắng tác phẩm của mình dễ bị biến thành hàng hóa trong bối cảnh dịch vụ phát trực tuyến phát triển. Nghĩa là, họ sợ bị khán giả hiểu lầm chỉ sản xuất ra phim để bán, không vì nghệ thuật.

Netflix đang dùng chiêu bài sao hạng A để cạnh tranh với đối thủ phát trực tuyến khác. Ảnh: Netflix.

Gần đây, Halle Berry bán tác phẩm đầu tay cô làm đạo diễn cho Netflix. Theo Variety, nữ diễn viên làm điều đó vì gã khổng lồ trực tuyến cho cô có quyền can thiệp vào công việc hậu kỳ. “Scott hỗ trợ tôi mọi thứ để giúp tôi hoàn thành bộ phim. Tôi tự quyết định những gì đã vạch lên trước đó”, Bond girl da màu nói.

Gần đây, Stuber tiếp tục thành công trong việc thuyết phục đạo diễn Noah Baumbach - người đứng sau thành công của bộ phim Marriage Story từng giành giải Oscar - ký hợp đồng dài hạn.

“Scott đồng ý hỗ trợ tôi làm theo ý thích. Đồng thời, anh ấy cũng là đạo diễn nên hiểu những gì chúng tôi đang làm”, Baumbach - người đang làm bộ phim White Noise - nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Stuber cho rằng ông muốn Netflix trở thành ngôi nhà chung của những ngôi sao. Tuy nhiên, điều đó khó trở thành hiện thực, khi Netflix không phải là thế lực duy nhất của dịch vụ phát trực tuyến.

Hai năm qua, Disney tung ra Disney+ và trở thành đối thủ của Netflix. Những ông lớn như Apple, Warner Media, Viacom CBS, Comcast… cũng phát triển dịch vụ phát trực tuyến và đạt được thành công riêng.

Ngoài ra, Hulu, Amazon cùng nhiều nền tảng khác như HBO Max, Paramount Plus, Peacock đang vươn lên một cách mạnh mẽ. Ngay cả Hulu - vốn thuộc sở hữu của Disney - cũng chi tiền nhiều hơn để phát triển loại hình này, trong khi đó Amazon củng cố thương hiệu bằng cách thông qua thương vụ mua lại Metro-Goldwyn-Mayer với giá 8,5 tỷ USD .

Thông qua các nghiên cứu, người dùng sẵn sàng chi tiền cho 2-3 dịch vụ cùng lúc. Netflix đang chịu áp lực đổi mới. Sau gần 5 năm bùng nổ, họ đang phải chia sẻ khách hàng cho các đối thủ, tranh giành vị trí gã khổng lồ phát trực tuyến.

Tuna Amobi, chuyên gia phân tích truyền thông tại CFRA nói: “Dịch vụ phát trực tuyến phát triển mạnh, nhưng bên trong có cuộc chạy đua về nội dung và ngày càng khốc liệt. Các dịch vụ đang làm mọi thứ để được công nhận là ông lớn trong ngành. Bởi, đến cuối cùng, chính người hâm mộ mới có quyền đưa ra quyết định gắn bó với dịch vụ nào”.