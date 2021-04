Hollywood tham vọng làm tiếp hậu truyện cho ‘Death Note’

Bản chuyển thể người đóng “Death Note 2” dự kiến trung thành hơn với nguyên tác truyện tranh.

Comicbook đưa tin Netflix đang phát triển phần hậu truyện cho phim chuyển thể người đóng Death Note (2017). Dự án có sự tham gia của Greg Russo trong vai trò biên kịch.

Hôm 20/4, khi trả lời phỏng vấn We Got This Covered, biên kịch Greg Russo chia sẻ anh hy vọng kế hoạch thực hiện phần hậu truyện Death Note diễn ra suôn sẻ. Vị biên kịch đồng thời bày tỏ mong muốn nguyên tác truyện tranh sẽ đóng vai trò quan trọng đối với phần phim mới.

Bản làm lại Death Note của Mỹ gây thất vọng cho người hâm mộ nguyên tác. Ảnh: Netflix.

“Tôi là người hâm mộ nhiệt thành bộ truyện tranh Death Note. Với tôi, đó là manga vĩ đại từng được sáng tác. Tôi không nhúng tay vào bản phim Death Note đầu tiên mà Netflix thực hiện. Nhưng tôi tham gia dự án hậu truyện với góc nhìn tôn trọng tối đa nguyên tác.

Là một phần của dự án, những gì tôi muốn làm là quay lại với chất liệu của nguyên tác. Hy vọng khán giả sớm có thêm thông tin mới về dự án. Nhưng bộ phim sẽ không hoàn toàn giống như những gì mọi người suy nghĩ, theo hướng tích cực”, Greg Russo chia sẻ.

Phim chuyển thể người đóng Death Note của Netflix ra mắt năm 2017 do đạo diễn Adam Wingard (Godzilla vs. Kong) thực hiện. Phim hứng chịu nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả, đặc biệt là cộng đồng hâm mộ truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản. Death Note 2017 bị đánh giá thất bại khi xa rời nguyên tác và không thể hiện được sức hấp dẫn của bộ truyện trên màn ảnh.

Death Note do Netlfix sản xuất, có sự góp mặt của Willem Dafoe trong vai tử thần Ryuk, Lakeith Stanfield thủ vai thám tử bí ẩn L và Nat Wolff đảm nhận vai Yagami Raito. Tác phẩm khép lại bằng cái kết mở, dọn đường cho phần hậu truyện tiếp tục phát triển.