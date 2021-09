Hollywood kiếm 1,75 tỷ USD trong mùa phim hè 2021

Doanh thu phòng vé Bắc Mỹ mùa phim hè 2021 tăng 893% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, con số chỉ bằng 15,4% kết quả kinh doanh hè 2019.

Theo Deadline, tổng doanh thu mùa phim hè 2021 tại phòng vé Bắc Mỹ - kéo dài từ 7/5 tới hết ngày 6/9 - ước tính khoảng 1,75 tỷ USD . Mùa phim năm nay được đánh dấu bằng các tựa phim A Quiet Place Part II, Fast & Furious 9, Black Widow, The Suicide Squad, Free Guy…

Đầu tuần qua, bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã phá kỷ lục doanh thu dịp Lễ Lao động tại Mỹ với 90 triệu USD sau bốn ngày. Theo The-Numbers, sau hơn một tuần ra rạp, doanh thu toàn cầu của Shang-Chi đang ở mức 175,7 triệu USD - với 119,5 triệu USD đến từ rạp Bắc Mỹ.

Thành công của Shang-Chi đã góp phần thúc đẩy Disney phát hành các tựa phim điện ảnh còn lại trong năm 2021 độc quyền tại rạp. Ảnh: Marvel Studios.

Tổng doanh thu mùa phim hè 2021 tại thị trường Bắc Mỹ cao gấp 9 lần con số 176,4 triệu USD cùng kỳ năm 2020. Thế nhưng, thành tích này vẫn rất thấp nếu so với 11,3 tỷ USD của mùa phim hè 2019. Mùa phim bom tấn hè 2019 tại Bắc Mỹ chào đón sự ra đời của hàng loạt tựa phim lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Toy Story 4, Avengers: Endgame hay Spider-Man: Far From Home…

Tuy nhiên, doanh thu bán vé bốn tháng qua vẫn là số liệu tích cực với rạp chiếu phim và các nhà phát hành. Dù rạp chiếu phim phải cạnh tranh với dịch vụ trực tuyến và khán giả chưa hoàn toàn sẵn sàng trở lại phòng chiếu, các hãng phim đã tự tin hơn với việc phát hành tựa phim mới theo phương pháp truyền thống.

Ngày 10/9, Công ty Walt Disney thông báo hãng sẽ phát hành độc quyền tại rạp tất cả tựa phim điện ảnh còn lại trong năm nay. Quyết định được “nhà chuột” đưa ra dựa trên tình hình bán vé khả quan của loạt tác phẩm được chiếu duy nhất tại rạp thời gian qua như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Free Guy.

Danh sách tựa phim điện ảnh sẽ được Walt Disney phát hành độc quyền tại rạp trong bốn tháng cuối năm gồm Encanto, Eternals, The Last Duel, Ron’s Gone Wrong, West Side Story và The King’s Man.

Sony Pictures cũng quyết định đẩy ngày phát hành bom tấn siêu anh hùng Venom: Let There Be Carnage lên sớm hai tuần so với kế hoạch trước đây. Phần phim thứ hai về gã phản anh hùng Venom sẵn sàng ra rạp từ 1/10.