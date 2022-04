Hollywood không còn quan tâm tới Jaden Smith

Con trai Will Smith không được các ông lớn Hollywood tin tưởng khi liên tục dính phải "bom xịt". Mặt khác, ở lĩnh vực thời trang, anh lại được săn đón.

Con của ngôi sao Hollywood thường gặp khó khăn khi bước ra khỏi cái bóng của cha mẹ nổi tiếng, nhưng Jaden Smith thì khác. Anh đã thể hiện rõ chất riêng từ bé và tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Năm 2006, quý tử tham gia bộ phim tiểu sử The Pursuit of Happyness. Màn kết hợp ăn ý của cha con nhà Smith là thỏi nam châm thu hút lượng lớn khán giả đến rạp. Tác phẩm mang về doanh thu 307 triệu USD và cùng "mưa" lời khen từ giới phê bình, theo The Guardian.

Tuy nhiên, về lâu dài, con đường diễn xuất của Jaden gặp nhiều trắc trở.

Gia đình Jaden Smith trong buổi tiệc hậu lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Ảnh: Hollywood Reporter.

Khi Jaden từ cậu bé trở thành thanh niên, mối quan hệ của anh với ngành giải trí bắt đầu khó khăn. Lời hứa oanh tạc doanh thu phòng vé như ở The Pursuit of Happyness hay The Karate Kid đã tan biến sau sai lầm năm 2013 - khi tham gia vào bộ phim After Earth. Từ đó, nam diễn viên, rapper, nhà thiết kế có sự dè dặt nhất định với showbiz.

Không có duyên với phim ảnh

"After Earth là thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi", Will Smith phát biểu khi trả lời phỏng vấn trên Esquire. Tài tử cho biết con trai anh, Jaden, đã muốn thoát ly khỏi ngành phim ảnh sau tác phẩm thảm họa này.

Bom tấn khoa học viễn tưởng tiêu tốn 130 triệu USD phí sản xuất nhưng chỉ thu được vỏn vẹn 60 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ. Phim do M. Night Shyamalan đạo diễn đã bị các nhà phê bình chê bai tan nát, với số điểm thấp kỷ lục 11% trên trang Rotten Tomatoes.

"Wild Wild West (1999) cũng trái với kỳ vọng, nhưng cảm giác ấy không đau đớn bằng khi chứng kiến After Earth rơi xuống hố bởi con trai tôi cũng tham gia phim này. Chính tôi đã dẫn thằng bé vào bộ phim. Thật là kinh khủng", Will Smith giải thích.

Vì sai lầm đóng After Earth, Jaden ẵm giải Nam diễn viên chính tệ nhất còn cha anh nhận giải Nam diễn viên phụ tệ nhất. Cả hai còn ê chề khi được đọc tên cho giải Bộ đôi diễn tệ nhất tại lễ trao giải Mâm xôi vàng 2014.

Jaden Smith và người cha nổi tiếng trong tác phẩm thảm họa After Earth. Ảnh: Indiewire.

Thất bại nặng nề của After Earth đã khiến Jaden và em gái Willow chuyển hướng quan tâm đến lĩnh vực khoa học hơn là làm phim. Quý tử sinh năm 1998 chia sẻ với GQ: "Tôi và Willow đã thiết lập chế độ giảng dạy được lấy cảm hứng từ hệ thống giáo dục chọn lọc ở Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Plato, Pythagoras, tất cả học sinh này đều có những ngôi trường bí ẩn. Và những gì họ học được đó là sự thiêng liêng".

Jaden thậm chí tự so sánh mình với nhà khoa học Galileo. "Mọi người nghĩ rằng tôi điên rồ? Thực ra tôi cảm thấy vinh dự khi mọi người nghĩ rằng tôi điên. Bởi vì họ cũng nghĩ Galileo bị điên", anh phát biểu.

Theo Variety, năm 2016, Jaden trở lại diễn xuất với vai nghệ sĩ vẽ graffiti Marcus “Dizzee” Kipling trong phim The Get Down. Bộ phim được dàn dựng với kinh phí 190 triệu USD (khoảng 16 triệu USD /tập) không đáp ứng đúng kỳ vọng của Netflix. Do đó, nền tảng này đã quyết định gỡ bỏ.

Jaden Smith chưa kịp tỏa sáng, đành phải ngậm ngùi trước những nhận định rằng anh thực sự xui xẻo khi đóng phim.

Nhân tố khác biệt của nghệ thuật

Theo Nicki Swift, Jaden Smith có sự tự tôn, cái tôi cao và rõ ràng anh cũng đánh giá rất cao khả năng của mình. Con trai Will Smith tự gọi bản thân là "tương lai của âm nhạc, nhiếp ảnh và làm phim" trong một đoạn tweet. Tuyên bố này đã khiến giới chuyên gia nổi giận.

Cây bút của New York Post đã mỉa mai Jaden: "Này cậu nhóc, tại sao không lo làm bài kiểm tra đánh giá năng lực và dắt chó đi dạo trước khi phát ngôn điều này?".

Đây không phải lần đầu truyền thông chỉ trích Jaden chỉ toàn nói chuyện phiếm và mang mác "thùng rỗng kêu to". Trở lại với nhận định về After Earth, đa phần nhà báo chuyên phim chê Jaden diễn quá kém dù có sự nhanh nhẹn và khéo léo.

"Cậu ta không lột tả được tính cách nhân vật, cách nói chuyện nhạt toẹt, chẳng thu hút gì cả", The New Yorker bình luận. Cinemixtape thẳng thừng cho rằng con trai Smith không đủ lực gia nhập thế giới Hollywood với phát biểu: "Nếu Jaden muốn theo đuổi điện ảnh, ít nhất, cậu ấy phải giỏi hơn cha mình".

Những năm qua, Jaden đã âm thầm tái lập bản thân với tư cách diễn viên. Anh đóng hai phim trong năm 2018 là 22 July và Skate Kitchen - cả hai phim không đem lại tiếng vang nhưng cũng đủ chứng minh Jaden có nỗ lực, nghiêm túc với công việc này.

Ngụp lặn trong chuỗi ngày rối loạn sức khỏe, ngoại hình sa sút do thói ăn chơi vô độ, Jaden đã trở lại. Anh mang kỷ lục đĩa đơn Icon đến Met Gala 2018 và phát hành album ERYS sau đó không lâu. Ở Mỹ, ERYS ra mắt ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Billboard 2000, thu về 24.000 đơn vị tương đương album, trong đó 4.000 đơn vị đến từ doanh số bán album thuần túy trong tuần đầu tiên.

Tháng 11/2021, Justin Bieber thông báo Jaden là một trong những nghệ sĩ mở màn cho Justice World Tour của anh ở Bắc Mỹ. Chuyến lưu diễn bị hoãn do dịch Covid-19 nhưng chắc chắn người em thân thiết của Bieber sẽ xuất hiện khi show khởi động lại.

Jaden Smith nổi loạn và cá tính trong những khung hình thời trang. Ảnh: GQ/Wonderland.

Tuy diễn xuất bấp bênh, sự nghiệp âm nhạc cũng trồi sụt thất thường, Jaden Smith lại là cái tên đang được săn đón ở địa hạt thời trang.

Jaden lăng xê phong cách dị biệt, gu phối đồ phi giới tính với cách mix&match váy xếp li, áo len và áo khoác da của Louis Vuitton đã thu hút sự chú ý từ mọi người. Hình ảnh này đã khiến các tạp chí lớn tôn vinh anh là biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+.

Tạp chí GQ bình chọn Jaden là một trong những nam nghệ sĩ có gu ăn mặc đẹp nhất hành tinh, xếp ngang hàng với Kanye West, Pharrell Williams, Jared Leto và Ryan Goslings. Elle đánh giá Jaden là sao nam có phong cách thời trang tiên phong, với góc nhìn sắc sảo về màu sắc, hình dáng và tỷ lệ.

Chàng trai 24 tuổi cho biết thông qua thời trang, anh muốn thúc đẩy bình đẳng giới và truyền đạt tinh thần tự do cho giới trẻ. Con trai Will Smith hy vọng công chúng suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ của bản thân và không ngại bị bắt nạt, chế nhạo khi làm như vậy.