Hollywood của năm 2023

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", "Fast X" và những bộ phim của Marvel được kỳ vọng làm nên chuyện trong năm 2023.

Theo SCMP, sau sự gián đoạn của đại dịch Covid-19 và bước phát triển vượt trội của nền tảng phát trực tuyến, ngành kinh doanh phim chiếu rạp vẫn chật vật để thu hút khán giả.

Năm 2023 sẽ là cơ hội vẫy vùng của một số tác phẩm kinh phí lớn, đồng thời chứng kiến sự khép lại của các thương hiệu ăn khách, gắn liền với tuổi thơ nhiều người.

Công cuộc vực dậy phòng vé

"Điện ảnh có thể được cứu?".

Câu hỏi đó xuất hiện liên tục khi thị trường điện ảnh dần sôi động trở lại. Nhưng trong khi 2 bộ phim Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick ghi nhận doanh thu cao, nhìn chung lượng khán giả đến rạp vẫn thấp hơn so với trước dịch bệnh.

Dù Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Fast X, phim tiểu sử Oppenheimer của Christopher Nolan và hàng loạt tác phẩm Marvel sắp ra mắt, SCMP cho rằng phòng vé toàn cầu vẫn thiếu nhiều phim bom tấn đủ sức lôi kéo khán giả đến rạp.

Tờ báo nhận định: "Việc thu hút khán giả quay lại rạp truyền thống thay vì chỉ nằm trên ghế sofa tại nhà lướt xem các trang web phát trực tuyến, có vẻ là trận chiến khó khăn".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, một trong số ít bom tấn đáng chờ đợi của năm 2023. Ảnh: YT.

Nói như vậy không đồng nghĩa thị trường Hollywood thiếu sự sôi động, bởi năm 2023 sẽ là cơ hội tỏa sáng của không ít tác phẩm được đầu tư chỉn chu, hấp dẫn về hình ảnh. Barbie do Margot Robbie và Ryan Gosling đóng chính, dự kiến khởi chiếu vào tháng 7, là một trong số đó.

Được dẫn dắt bởi đạo diễn tài năng Greta Gerwig của Little Women, Barbie xoáy vào câu chuyện của cặp búp bê Barbie và Ken từng rất nổi tiếng. Mặc dù chưa được phát hành, xu hướng thời trang BarbieCore từ bộ phim đã phủ sóng làng mốt. Theo Page Six Style, BarbieCore đang chiếm lĩnh Hollywood trên nhiều phương diện sau bức ảnh Robbie mặc trang phục búp bê.

"Đây là bộ phim hứa hẹn mang đến sự kỳ lạ, đặc sắc nhất định phải xem trong mùa hè năm nay", SCMP nhận định.

Số phận các loạt phim nhượng quyền thương mại

Indiana Jones and the Dial of Destiny sẽ khép lại 42 năm tung hoành phòng vé của thương hiệu đình đám này. Được ấn định phát hành vào tháng 6, phần phim khép lại series hành động sẽ là sự đối mặt của nhà khảo cổ học tài ba Indiana Jones trước cuộc phiêu lưu gian nan cuối cùng.

Tiếp tục đảm nhận nhân vật biểu tượng ở tuổi 80, Harrison Ford ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao đóng một vai diễn lâu đời nhất lịch sử điện ảnh.

Cùng với Indiana Jones and the Dial of Destiny, người xem sẽ sớm được thưởng thức Fast & Furious X. Đây là một trong 2 phim cuối cùng của nhượng quyền thương mại. Variety cho biết loạt Fast & Furious sẽ khép lại vào năm 2024, sau phần 11.

Vin Diesel - ngôi sao trụ cột của thương hiệu tốc độ - bày tỏ: "Đây không phải hồi kết của vũ trụ Fast & Furious, nhưng câu chuyện Fast X này sẽ là phần cuối cùng. Nói cách khác, nó sẽ tồn tại thông qua các phần phụ của nó như Hobbs & Shaw".

Phần 6 của loạt phim kinh dị Scream sắp được ra mắt. Ảnh: Filmtotaal.

Trong diễn biến khác, doanh thu trăm triệu USD năm ngoái tạo động lực để thương hiệu kinh dị Halloween và Scream tiếp tục sản xuất phim mới. Scream 6 sẽ kể về hành trình của kẻ giết người ở New York, trong khi David Gordon Green (đạo diễn tất cả phim Halloween gần đây) đang thực hiện phần phim The Exorcist tiếp theo với sự góp mặt của Ellen Burstyn.

Evil Dead Rise, phần 5 trong loạt The Evil Dead, sẽ được phát hành vào tháng 4. Những khán giả say mê câu đố ghê rợn của loạt Saw phải chờ đến tháng 10 mới được thưởng thức phần mới, Saw X.

Thị trường trực tuyến duy trì phong độ

Nền tảng trực tuyến vẫn duy trì phong độ như trong thời dịch. Xu hướng của năm 2023 là sản xuất phim tiểu sử. SCMP cho hay: "Tự truyện của người nổi tiếng là ngành kinh doanh lớn trong thế giới xuất bản, và thể loại này ngày càng được ưa chuộng trong thế giới phim ảnh".

Đầu tiên, phải kể đến bộ phim về cuộc đời nam diễn viên, tác giả kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Canada Michael J. Fox, mang tên Still: A Michael J. Fox Movie. Phim ghi lại hành trình của Fox từ một người bình thường trở thành ngôi sao của Back to the Future cho đến khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson ở tuổi 29.

Cạnh tranh trực tiếp với Still: A Michael J. Fox Movie là phim tài liệu Pamela, a Love Story kể về những sóng gió của ngôi sao Pamela Anderson, được chiếu trên Netflix.

Sự cạnh tranh giữa các nền tảng trực tuyến tạo động lực cho các công ty chi hàng trăm triệu USD vào quá trình sản xuất dự án. Tuy nhiên, Apple TV+ thực hiện chiến thuật khác: tập trung đầu tư vào các ngôi sao thực lực thay vì sản xuất phim hàng loạt.

Sau thành công của series Severance, Slow Horses, Blackbird cùng với phim giành giải Oscar CODA, Apple chứng tỏ công ty quan tâm đến việc đầu tư vào những tài năng lớn như thế nào. Năm nay sẽ chứng kiến ​​sự ra mắt của Killers of the Flower Moon có Leonardo DiCaprio và Robert De Niro đóng chính.

Biến động

Khi James Gunn và Peter Safran trở thành đồng CEO của DC Studios vào năm 2022, người hâm mộ bức xúc trước quyết định ban đầu của họ là sa thải Henry Cavill khỏi vai Siêu nhân, cũng như ngừng sản xuất Wonder Woman 3.

Nhìn nhận ở khía cạnh nào đó, SCMP tin rằng quyết định này có thể mang lại lợi ích lâu dài cho DC khi Gunn vạch ra con đường mới cho những siêu anh hùng, nhưng trước mắt, người hâm mộ vẫn xót xa vì Vũ trụ mở rộng DC đang thoi thóp trong giai đoạn chuyển tiếp.

The Flash chưa ra mắt nhưng đã bị khán giả tẩy chay. Ảnh: Hollywood Reporter.

Không chỉ biến động trong hướng đi, DC còn đối mặt phản ứng dữ dội từ bộ phim The Flash. Đông đảo khán giả đã tuyên bố quay lưng với tác phẩm và kêu gọi tẩy chay nam chính Ezra Miller sau loạt bê bối đời tư. Một tài khoản bức xúc viết: "Sẽ chẳng ai đếm xỉa tới The Flash nếu Ezra tiếp tục dính lùm xùm. Dù yêu thích dòng phim siêu anh hùng, tôi không còn hứng thú theo dõi bộ phim này".

Tom và Timothée: Hai tài tử điện ảnh đáng xem

Năm ngoái, Tom Cruise đã chứng minh Top Gun: Maverick của anh xuất sắc đến mức nào. Thành công cả về mặt thương mại lẫn trên mặt trận phê bình của bộ phim đã khiến Cruise được nhiều báo Hollywood ưu ái cho danh xưng "Ngôi sao điện ảnh chân chính cuối cùng trên hành tinh".

Tài tử sắp trở lại với bom tấn khác và hứa hẹn bùng nổ không kém, đó là Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Giới yêu phim kỳ vọng Cruise sẽ giúp vực dậy phòng vé lần nữa.

Timothée Chalamet được săn đón tại Liên hoan phim Venice 2022. Ảnh: Vogue.

Trong khi đó, Timothée Chalamet, chỉ mới 27 tuổi nhưng đã sở hữu gia tài phim ảnh đáng mơ ước so với đồng nghiệp cùng thế hệ khi góp mặt trong các tác phẩm độc lập kinh phí thấp đến những phim bom tấn triệu USD.

Được ví như James McAvoy với nét diễn xuất tương đồng trên màn ảnh rộng, Chalamet được dự đoán sớm trở thành người kế vị "ngai vàng" của Tom Cruise, Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio. Anh sắp gặp lại khán giả qua 2 bộ phim Dune: Part Two và Wonka.