Hollywood chật vật vì Omicron

Khi nước Mỹ vẫn đối phó với biến thể Omicron của Covid-19, Hollywood tìm cách thích nghi, quay phim giữa giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Một tuần qua, đạo diễn Tim Minear chuẩn bị ghi hình trở lại loạt phim ăn khách 9-1-1 của Fox Network. Song, biến thể Omicron khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo. Để tránh nguy cơ đóng máy tốn kém vì đoàn phim có thể có người mắc Covid-19, ê-kíp hoãn quay đến cuối tháng, chờ đợi mọi thứ tạm ổn.

“Việc đóng cửa chương trình đang trong quá trình quay rất tốn kém. Số tiền 150.000- 200.000 USD /ngày phục vụ cảnh quay là lý tưởng. Nhưng nếu có ca mắc mới, số tiền đó như đổ sông đổ biển”, Tim Minear nói.

Series 9-1-1 nhiều lần hoãn quay vì dịch bệnh ập đến. Ảnh: Fox.

Hollywood loay hoay giữa dịch

9-1-1 là một trong số những chương trình phải tạm ngừng sản xuất vì tình hình phức tạp của Covid-19. Nguồn tin từ người trong nghề cho biết Disney thận trọng trước quyết định quay phim giữa mùa dịch.

CBS dừng quay loạt phim tội phạm NCIS vì có ca mắc Covid-19 mới. Studio đang cân nhắc tạm dừng các chương trình khác vì không muốn mạo hiểm.

Bất chấp sự phục hồi trong sản xuất phim và truyền hình sau khi cuộc khủng hoảng sức khỏe lắng xuống, sự xuất hiện gần đây của biến thể rất dễ lây lan đang đe dọa số lượng tác phẩm phát hành.

Điều đó làm tăng thêm áp lực đối với các hãng phim, công ty phát trực tuyến. Họ đang phải “chiến đấu” cung cấp các sản phẩm hấp dẫn để duy trì người đăng ký trong thị trường đầy tính cạnh tranh.

“Chúng tôi không thấy mức độ phục hồi sản xuất điển hình mà mình muốn thấy. Biểu đồ dự đoán không đi lên theo đường thẳng như những gì dự đoán. Chúng tôi đang nghe ý kiến từ người trong ngành để tính tiếp”, Chủ tịch FilmLA Paul Audley nói với The Times.

Các nhà làm phim lo lắng vì không biết khi nào Hollywood mới thực sự trở lại như xưa. Ảnh: Netflix.

FilmLA ước tính có hơn chục dự án lên kế hoạch quay ở Los Angeles phải hoãn hoặc rút giấy phép. Số ngày quay chỉ còn 95 (27/12/2021-2/1/2022) so với con số 130 cùng kỳ năm trước.

Thời điểm này năm trước, các quan chức và công đoàn khuyến khích các nhà sản xuất tạm ngưng làm việc vào tháng 1 để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế. Đến nay, không có dấu hiệu cho thấy những đơn đặt hàng như vậy sẽ quay trở lại, theo Audley.

“Các quan chức của quận cảm thấy khá an tâm với ngành công nghiệp điện ảnh ngay bây giờ. Nhưng câu hỏi chúng tôi quan tâm là sự chậm trễ sẽ kéo dài đến bao lâu?”, Chủ tịch FilmLA nói với LA Times.

Hàng loạt chương trình trực tiếp cũng bị ảnh hưởng khi loạt ngôi sao như Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon và Seth Meyers… đều mắc Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ.

Một số bộ phim như The Bold and the Beautiful dời ngày quay cho đến cuối tháng 1. The Crown của Netflix phải đóng máy sớm hơn dự kiến vì hàng loạt ca nhiễm mới xuất hiện.

Số liệu cho thấy các trường hợp mắc Covid-19 tăng kỷ lục sau kỳ nghỉ lễ. Các quan chức cảnh báo rằng vài tuần tới là rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

Donna Gross, chuyên gia tìm kiếm địa điểm quay TVC, quảng cáo, nhận được các cuộc gọi làm việc. Cô chưa nghe dự án nào của mình bị hủy bỏ.

Lợi thế của phim quảng cáo là nhanh, gọn, lẹ. Tuy nhiên, Gross vẫn lo lắng về tương lai xếp hàng dài, nguy cơ sản phẩm xếp xó vì phải xin phép để làm việc.

“Số lần tôi test Covid-19 vào năm ngoái lên đến hàng trăm. Tôi đi ngang qua khu nhà mình và nhận thấy mọi thứ vẫn như cũ. Ôi trời! Nếu chuyện này không kết thúc vào giữa tháng 1, tôi phải xếp hàng bao lâu nữa để được làm việc”, Gross nói.

Bình thường mới

Song, bất chấp đại dịch đang hoành hành, Hollywood bắt đầu thích nghi với cơ chế bình thường mới.

Số liệu từ FilmLA cho thấy việc quay phim ở Los Angeles đã tăng lên mức kỷ lục trong quý IV/2021, khi Hollywood dần phục hồi sau một năm ảm đạm.

Tuy nhiên, dữ liệu cả năm phản ánh câu chuyện phức tạp hơn đối với hoạt động kinh doanh sản xuất phim và truyền hình địa phương, sự không chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022.

Theo FilmLA, quý IV/2021 ghi nhận 10.780 ngày quay. Con số này cao hơn 4% so với kỷ lục 10.359 ngày quay thiết lập từ quý cuối của năm 2018. Dữ liệu của FilmLA bao gồm tổng số ngày quay phim truyện, truyền hình và các TVC quảng cáo.

Dữ liệu cho cả năm vẽ nên bức tranh phức tạp về sự phục hồi của ngành công nghiệp giải trí, theo sau những biến động của tình hình sức khỏe cộng đồng luôn thay đổi.

Euphoria và nhiều tác phẩm truyền hình được ghi hình giữa lúc dịch bệnh căng thẳng. Ảnh: HBO.

Phim chiếu rạp vào năm 2021 đã giảm 1,6% so với mức trung bình của 4 năm trước đại dịch. Sự trở lại chậm chạp vì các nhà mạng, hãng phim và công ty sản xuất tạm ngừng quay phim trong bối cảnh Covid-19 tăng đột biến.

Trái ngược với điện ảnh, truyền hình đang bùng phát mạnh mẽ. Trong năm 2021 số ngày quay series truyền hình tăng 37% so với năm 2019. FilmLA nhận định gần nửa số ngày quay năm ngoái là để sản xuất chương trình truyền hình. Các series ra mắt trong quy này có All American của CW, Snowfall của FX và Euphoria của HBO.

Trong khi đó, phim truyện giảm 17% so với mức trung bình của quý IV giai đoạn 2016-2019 và giảm đến 19% so với mức trung bình hàng năm trước khi Covid-19 ập đến.

Hoạt động thương mại, quảng cáo ổn định hơn, kết thúc quý IV với 1.249 ngày quay, giảm nhẹ so với mức trung bình hàng quý trước Covid-19 là 1.277. Trong năm qua, sản xuất thương mại tạo ra 5.319 ngày quay, giảm 3% so với mức trung bình của 4 năm trước đại dịch.

Ngoài truyền hình thì nhiếp ảnh, phim tài liệu, video ca nhạc và các sự kiện khác chiếm phần lớn ngày quay. Các dự án này đóng góp 3.699 ngày quay giai đoạn tháng 10-12/2021, tăng 46% so với quý III.

“Tình hình mới đáng khích lệ vì hầu hết chỉ số cho dấu hiệu khả quan. 2022 chắc chắn sẽ có khởi đầu chậm chạp như 2021. Hy vọng của chúng tôi là năm nay mọi chuyện đi đúng quỹ đạo, kết thúc tốt đẹp vào cuối năm”, chủ tịch FilmLA nói.