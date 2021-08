Hollywood chào đón diễn viên Hàn Quốc

Sau khi được chú ý ở Hàn Quốc, nhiều diễn viên như Park Seo Joon, Jeon Jong Seo nhận được lời mời tham gia dự án lớn ở Hollywood.

Theo SCMP, khi phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng được chú ý ở trong nước và trên thế giới, việc diễn viên xứ kim chi nhận được nhiều lời mời hợp tác với đoàn phim nước ngoài là điều dễ hiểu.

Park Seo Joon hợp tác với Marvel Studios

Gần đây, có không ít gương mặt nổi bật trong giới diễn viên Hàn đã và đang có ý định lấn sân Hollywood. Điển hình là Park Seo Joon - nam diễn viên được quan tâm sau vai diễn trong She Was Pretty và Itaewon Class. Theo truyền thông, Seo Joon đang đàm phán hợp đồng tham gia The Marvels - phần tiếp theo của bom tấn năm 2019 là Captain Marvel.

Hiện tại, phía Park Seo Joon chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, khán giả cho rằng thông tin trên là thật bởi tên của Seo Joon đã xuất hiện trong danh sách dàn diễn viên trên trang The Marvels chính thức của IMDB. Mọi thông tin liên quan đến vai diễn của Seo Joon trong phim vẫn chưa được tiết lộ.

Park Seo Joon có thể tham gia The Marvels - phần tiếp theo của bom tấn năm 2019 là Captain Marvel. Ảnh: SCMP.

Người hâm mộ suy đoán rằng ngôi sao sinh năm 1988 có thể đóng vai anh hùng thiếu niên người Mỹ gốc Hàn Amadeus Cho - con trai tiến sĩ Helen Cho (Claudia Kim) - nhân vật đã ra mắt trong Avengers: Age of Ultron.

Bỏ qua mọi thắc mắc của khán giả, công ty quản lý Awesome ENT của Park Seo Joon chưa lên tiếng xác nhận. Điều này khá dễ hiểu bởi Marvel Studios muốn giữ bí mật trong giai đoạn sản xuất. Tương tự, Kim và Ma Dong Seok cũng không tiết lộ thông tin liên quan đến vai diễn trong Eternals.

Theo SCMP, nếu Park Seo Joon hợp tác với Marvel Studios trong dự án lần này, anh có cơ hội làm việc với nhiều gương mặt nổi tiếng thế giới như Brie Larson (Captain Marvel Carol Danvers), Teyonah Perris (Monica Rambeau), Iman Vellani (Kamala Khan). Trước đó, hãng phim cho biết The Marvels dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm 2022.

Jeon Jong Seo kết thúc ghi hình phim đầu tay ở Hollywood

Ngoài Park Seo Joon, Jeon Jong Seo là cái tên tiếp theo lấn sân Hollywood. Cô đã ký hợp đồng với United Talent Agency (UTA) vào tháng 5. Nữ diễn viên hiện đã kết thúc việc ghi hình bộ phim đầu tay ở Hollywood là Mona Lisa and the Blood Moon của đạo diễn Ana Lily Amirpour.

Mona Lisa and the Blood Moon là bộ phim kể về cô gái có sức mạnh thần bí, trốn khỏi trại tâm thần và đến sống ở New Orleans. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 10/2021. Bộ phim sẽ tranh giải Golden Lion tại liên hoan phim quốc tế Venice, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 1 đến 11/9.

“Đúng là Jeon được mời tham dự liên hoan phim Venice nhưng chúng tôi chưa quyết định liệu cô ấy có tham dự hay không", công ty chủ quản của Jeon Jong Seo cho biết.