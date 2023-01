'Holiday heart syndrome' - hội chứng do bia rượu ngày Tết

Những người không có tiền sử bệnh tim cũng có thể mắc holiday heart syndrome nếu uống quá nhiều rượu và ăn quá nhiều đồ mặn.

Holiday heart syndrome /ˈhɒl.ə.deɪ hɑːt ˈsɪn.drəʊm/ (danh từ): Hội chứng tim ngày lễ

Định nghĩa:

Holiday heart syndrome đề cập đến các vấn đề về tim xảy ra do ăn quá nhiều món mặn và uống quá nhiều rượu. Việc ăn uống vô độ có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm nhưng khoa học vẫn gọi đây là hội chứng tim ngày lễ vì mọi người có xu hướng ăn uống nhiều hơn vào những kỳ nghỉ, lễ Tết.

Lượng muối trong thức ăn và đồ uống có cồn sẽ khiến tim bạn đập không đều. Tình trạng này thường được gọi là bệnh rung nhĩ, hoặc bệnh rung tâm nhĩ (AFib).

Xét trong thời gian ngắn, tình trạng này chỉ là tác dụng phụ nhằm báo động bạn đã ăn uống quá nhiều. Nhưng về lâu dài, bạn có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng về tim như suy tim, đột quỵ.

Người đầu tiên mô tả hội chứng này là bác sĩ Philip Ettinger. Năm 1978, ông nhận thấy một số bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim nhưng phải đến bệnh viện vì bị rối loạn nhịp tim sau khi uống rượu. Bác sĩ Ettinger đặt tên hội chứng này là holiday heart syndrome vì ông nhận thấy các trường hợp mắc hội chứng thường xảy ra nhiều vào cuối tuần, đặc biệt vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Bác sĩ tim mạch Nick West nói rằng việc uống rượu quá mức trong thời gian dài sẽ gây hại cho hệ thống tim mạch nói riêng và sức khỏe nói chung. Việc này dẫn đến ức chế hệ thống miễn dịch, gây ra bệnh gan và cuối cùng là suy gan, tổn thương cơ tim dẫn đến suy tim và rối loạn nhịp tim, thậm chí là ung thư.

Nếu bạn gặp phải tình trạng tim đập mạnh và nhanh, mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng, khó thở, đau ngực... bạn nên tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ vì rất có thể bạn đã mắc phải hội chứng tim ngày lễ.

Để phòng, tránh và giảm bớt nguy cơ mắc hội chứng tim ngày lễ, bạn cần:

- Hạn chế uống rượu, bia.

- Tránh ăn quá nhiều đồ ăn mặn hoặc đồ ăn chứa nhiều chất béo.

- Uống đủ nước, ngủ đủ giấc.

- Tập thể dục đều đặn.

- Thư giãn, tránh căng thẳng.

Ứng dụng của holiday heart syndrome trong tiếng Anh:

- Holiday heart syndrome can lead to serious heart problems, like heart failure and stroke.

Dịch: Hội chứng tim ngày lễ có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim như suy tim và đột quỵ.

- People with existing heart conditions are most at risk for holiday heart syndrome.

Dịch: Những người hiện mắc bệnh tim có nguy cơ mắc hội chứng tim ngày lễ cao nhất.