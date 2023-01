Holiday blue - vì sao chúng ta dễ bực bội cáu gắt khi Tết đến?

Triệu chứng của holiday blue thường là thay đổi khẩu vị, cân nặng; cảm thấy chán nản, cáu kỉnh...

Holiday blue /ˈhɒl.ə.deɪ bluː/ (danh từ): Nỗi buồn kỳ nghỉ lễ, trầm cảm trong kỳ nghỉ

Định nghĩa:

Holiday blue, đôi khi được gọi là holiday depression, là cảm giác buồn bã kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ. Các kỳ nghỉ lễ được coi là khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ, nhưng đối với một số người, đó lại là khoảng thời gian khiến họ buồn bã, cô đơn, lo lắng, thậm chí trầm cảm.

Những người yêu thích các ngày lễ cũng có thể cảm thấy buồn bã, căng thẳng và kiệt sức trong những ngày này. Người có tình trạng sức khỏe tâm thần kém có thể sẽ mệt mỏi hơn. Theo thống kê của Liên minh quốc gia về bệnh tâm thần (NAMI), 64% những người đang mắc bệnh tâm thần cho biết ngày lễ khiến tình trạng sức khỏe tâm thần của họ tồi tệ hơn.

Triệu chứng phổ biến nhất của chứng holiday blue là cảm giác buồn bã kéo dài, lặp đi lặp lại trong kỳ nghỉ lễ. Cảm giác này có thể khác nhau về cường độ và thời gian. Một số người khác có thể cảm thấy buồn bã theo chu kỳ nhưng thời gian đắm chìm trong holiday blue sẽ ngắn hơn.

Theo Verywell Mind, triệu chứng của holiday blue thường là: Thay đổi khẩu vị, cân nặng; cảm thấy chán nản, cáu kỉnh, mất tập trung; cảm giác vô dụng hoặc tội lỗi; mệt mỏi hơn bình thường; mất niềm vui làm những việc yêu thích.

Những nguyên nhân gây ra holiday blue có thể là thiếu ngủ, ăn quá nhiều, uống nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng về tài chính, bị cô lập, kỳ vọng không thực tế... Việc thương mại hóa quá mức các ngày lễ cũng có thể tạo ra kỳ vọng sai lầm rằng mọi người phải cảm thấy vui vẻ và sảng khoái trong kỳ nghỉ. Chính điều này có thể tạo ra áp lực cho nhiều người và gây ra một yếu tố căng thẳng khác vào thời điểm vốn đã bận rộn như lễ, Tết.

Để tránh gặp phải nỗi buồn trong kỳ nghỉ, bạn nên:

- Uống rượu có chừng mực.

- Hạn chế ở nhà một mình, cô lập bản thân.

- Tập thể dục đều đặn.

- Dành thời gian cho chính mình để thư giãn.

Ứng dụng của holiday blue trong tiếng Anh:

- Though the holiday blues are usually short-term, talking to a mental health professional can help.

Dịch: Mặc dù tâm trạng chán nản trong kỳ nghỉ lễ thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, việc nói chuyện với chuyên gia sức khỏe tâm thần vẫn có thể giúp ích cho bạn.

- Even a casual activity like going for a short walk each day might be enough to help keep the holiday blues at bay.

Dịch: Hoạt động thông thường như đi dạo một đoạn đường ngắn mỗi ngày cũng có thể giúp bạn không còn buồn phiền trong kỳ nghỉ lễ.