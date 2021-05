Hội Xuất bản Malaysia có ban lãnh đạo mới

Đại hội thứ 52 Hội xuất bản Malaysia MABOPA vừa kết thúc sáng nay, 29/5/2021. Một trong các công việc của phiên họp là bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2023.

Theo kết quả đại hội, ông Arief Hakim Sani Rahmat đã được bầu làm chủ tịch hội, ông Che Mazlan Saad và ông Raymond Yeo được bầu làm phó chủ tịch hội xuất bản Malaysia. Ông S. Sivabalan được bầu làm tổng thư ký, ông Sheikh Faisal Sheikh Mansor làm giám đốc tài chính.

Ông Arief Hakim Sani Rahmat - Giám đốc Hội Xuất bản Malaysia. Ảnh: linked.

Đại hội cũng bầu ra 7 ủy viên ban chấp hành bao gồm 1. Fatin Syamimy Liana Badaruddin 2. Chok Siew Sin 3. Azizi Fickry 4. Ahmad Hussain Thajudeen 5. Khor Shuqi 6. Linda Tan Lingard 7. Syazrul Aqram Iman.

Hội xuất bản Malaysia được thành lập ngày 14/1/1969 để đảm bảo quyền lợi của các đơn vị xuất bản. Ông Sheikh Faisal Sheikh Mansor cho biết phần lớn các thành viên hội rất tích cực và xuất bản nhiều chủng loại loại xuất bản phẩm từ sách giáo khoa, giáo trình, sách bài tập, bách khoa toàn thư, tạp chí, các sản phẩm đa phương tiện multimedia.

Trao đổi với TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books, ông Arief Hakim Sani Rahmat cho biết tình hình bên Malaysia rất khó khăn “It is very difficult time in malaysia now”. Ông cũng chia sẻ hiện nay hội chỉ còn 163 thành viên, lúc cao điểm số thành viên trên 200. Ông cho biết kết quả kinh doanh năm trước của hội đạt doanh thu khoảng 500 triệu MYR (khoảng 121 triệu USD ) với 62 triệu bản sách.

Năm 2020, Kuala Lumpur được mệnh danh là "Thủ đô sách thế giới". Ảnh: UNESCO.

Malaysia là quốc gia nỗ lực làm công tác khuyến đọc, thúc đẩy mạnh văn hóa đọc. Trước đây người dân Malaysia đọc rất ít chỉ 5 cuốn sách trên một đầu người mỗi năm. Với sự cố gắng của chính phủ cũng như lãnh đạo Hội Xuất bản Malaysia, con số này đã tăng lên 15 và dự kiến tăng tiếp trong các năm tới.

Năm 2020 Kulala Lumpur được công nhận là Thủ đô sách thế giới World Book Capital. Đây là quốc gia ASEAN thứ hai, sau Thái Lan vinh dự được công nhận.

Trong bối cảnh Covid-19 đang rất phức tạp tại Malaysia nên đại hội được diễn ra với hình thực trực tuyến.

Cũng trong năm nay, Hội Xuất bản ASEAN sẽ chuyển sang nhiệm kỳ mới. Thái Lan sẽ kết thúc nhiệm kỳ và chuyển giao cho Việt Nam chức vụ Chủ tịch cũng như Tổng thư ký Hiệp hội xuất bản ASEAN trong hai năm 2022-2023.