Hội thi hướng dẫn viên LXAT của Honda VN tìm ra người chiến thắng

Trong hai ngày 8-9/1, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã tổ chức thành công vòng chung kết Hội thi hướng dẫn viên lái xe an toàn năm 2020 (LXAT).

Hội thi hướng dẫn viên lái xe an toàn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, là hoạt động thường niên do HVN phối hợp với các đại lý HEAD và các nhà phân phối ô tô Honda tổ chức. Hội thi nhằm tạo cơ hội cho hướng dẫn viên (HDV) LXAT của các đơn vị này được trau dồi kiến thức và kỹ năng đào tạo, từ có thể giúp khách hàng tham gia giao thông an toàn.

Qua các năm, số lượng HDV đăng ký tham gia dự thi ngày càng tăng. Điều này cho thấy sức hút của hội thi, cũng như nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động đào tạo lái xe an toàn ngày càng được nhân rộng.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó tổng gám đốc thứ nhất của Honda Việt Nam phát biểu khai mạc hội thi.

Bước sang năm thứ 11, hội thi thu hút hơn 2.000 HDV. Hội thi được chia thành 3 vòng, gồm sơ khảo, bán kết và chung kết. Vòng sơ khảo, bán kết được tổ chức theo hình thức gửi bài dự thi và thực hành với các nội dung: Vai trò, trách nhiệm của HDV, luật giao thông đường bộ, các kiến thức an toàn giao thông (ATGT), kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trong sa hình minh họa các tình huống giao thông thực tế.

Qua vòng bán kết, ban tổ chức đã chọn ra 19 HDV HVN, 35 HDV HEAD và 15 HDV của các nhà phân phối ô tô có thành tích xuất sắc để tham dự vòng chung kết.

Ban giám khảo, khách mời chụp ảnh cùng các thí sinh.

Tại vòng chung kết, các HDV có cơ hội thể hiện hiểu biết về luật giao thông đường bộ, kiến thức LXAT cần trang bị cho khách hàng trước khi giao xe. Bên cạnh đó, các HDV còn có cơ hội thể hiện kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn với các bài thi đòi hỏi chuyên môn cao, khả năng tính toán chính xác và sự linh hoạt.

Các HDV đến từ nhiều HEAD đã vượt qua loạt bài thi gồm phanh khẩn cấp, cua vòng hình tổng hợp, giữ thăng bằng trên ván hẹp và đường zíc zắc... Ngoài ra, HDV đến từ các nhà phân phối ô tô có cơ hội thử sức với các bài thi lái xe trong hình Fi-a, cảm nhận không gian xe, ghép xe liên hoàn, lái xe theo hình tổng hợp...

Phần thi thăng bằng trên ván hẹp, trên đường zíc zắc xe máy.

Với mong muốn phát triển đội ngũ HDV đạt chuẩn quốc tế, trước hội thi, hàng tháng, các HDV LXAT HVN phải rèn luyện với các bài tập nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy về LXAT, luật giao thông đường bộ trên hạng xe phân khối lớn CB400, CB750 và ôtô. Sau đó, HDV sẽ tham dự kỳ đánh giá năng lực hàng quý.

Những HDV có thành tích xuất sắc lần này sẽ đại diện cho HVN tham dự hội thi “Hướng dẫn viên Lái xe an toàn xuất sắc lần thứ 20” dự kiến diễn ra vào tháng 10/2021 tại Nhật Bản.

Phần thi ghép xe liên hoàn ôtô.

Lễ trao giải hội thi đã được tổ chức tại Hà Nội vào tối 9/1. Hai giải nhất là 2 chiếc xe máy Winner cùng những giải thưởng giá trị khác đã được trao cho các HDV xuất sắc. Sau những phút thi đấu gay cấn, các HDV đã có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy để từng bước nâng cao năng lực của bản thân, tìm hiểu thêm các phương pháp giảng dạy mới.

Cục CSGT trao tặng bằng khen cho HDV HVN.

Qua hội thi, HVN mong muốn khuyến khích, động viên đội ngũ HDV không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, từ đó cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo về LXAT nói riêng, đẩy mạnh hiệu quả truyền thông về ATGT nói chung. Đồng thời, công ty kỳ vọng góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, HVN là một trong những công ty tiên phong trong các hoạt động lái xe an toàn. Công ty phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan liên quan của Chính phủ, hệ thống các đại lý, nhà phân phối nỗ lực triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, đào tạo LXAT cho đông đảo người dân trên cả nước, gồm các bé trong độ tuổi mầm non, học sinh, sinh viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông...