Hội thảo tổng kết triển khai 'Tôi yêu Việt Nam' cho trẻ mầm non

Ngày 28/3, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp Bộ GD&ĐT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức tổng kết chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho trẻ mầm non năm học 2021-2022.

Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành và Công ty Honda Việt Nam. Tại hội thảo, các bên đã tổng kết việc triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cấp học giáo dục mầm non năm học 2021-2022 và kế hoạch năm học 2022-2023.

Theo đó, trong năm học qua, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Mầm non triển khai chương trình an toàn giao thông (ATGT) “Tôi yêu Việt Nam” trực tiếp đến trẻ mầm non. Nhằm khuyến khích các giáo viên củng cố kiến thức về ATGT, hội thảo “Tập huấn hướng dẫn giáo dục ATGT, triển khai chương trình ‘Tôi yêu Việt Nam’trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2021-2022” đã được tổ chức vào tháng 8/2021 cho gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non tại 23 tỉnh, thành phố.

Cũng trong năm học 2021-2022, khoảng 1,5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh/thành phốđược học và thực hành các kiến thức, tình huống ATGT gần gũi và bổ ích phiên bản mới “Vui giao thông”. Để các em nhỏ tiếp thu một cách dễ nhất, chương trình được đầu tư bài bản.

Giáo cụ giảng dạy gần gũi, sinh động khi triển khai chương trình “Tôi yêu việt Nam” tại 23 tỉnh/thành trên cả nước.

Cụ thể, nội dung bài giảng do Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT và HVN phối hợp biên soạn dựa trên thực trạng tham gia giao thông hàng ngày của trẻ nhỏ, lồng ghép các kiến thức về luật giao thông đường bộ hiện hành phù hợp. Các nội dung này được thể hiện sinh động qua bộ giáo cụ, phim hoạt hình về ATGT, mô hình, bài nhạc, truyện tranh chữ và truyện tranh điện tử “Vui giao thông”. Phương pháp giảng dạy trực quan, hấp dẫn qua các trò chơi, cuộc thi, buổi thảo luận hay ca nhạc, trải nghiệm thực tế…

Nhờ đó, các bạn nhỏ có cơ hội thực hành, chơi mà học các kiến thức về ATGT, cũng thêm yêu thích và hào hứng đón chờ mỗi tiết học về ATGT. Đây là nền tảng để thế hệ mầm non từng bước ghi nhớ và hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn, cũng như tự bảo vệ mình trước những nguy cơ khi tham gia giao thông.

Qua việc tích cực triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non, HVN kỳ vọng giúp trẻ thiết lập thế giới quan về ATGT, từ đó từng bước hình thành và nâng cao nhận thức về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Trong thời gian tới, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với các nội dung và hình thức thu hút, mới mẻ sẽ được tiếp tục triển khai mở rộng trong các trường mầm non tại 43 tỉnh/thành phố nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ nhận thức về ATGT của trẻ em lứa tuổi 3-5. Với sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu, chương trình hứa hẹn trở thành nguồn tư liệu giáo dục ATGT hiệu quả và bổ ích đối với các bé cũng như phụ huynh và nhà trường.

Đây cũng chính là động lực để Honda Việt Nam tiếp tục nỗ lực hơn trong những dự án tiếp theo về ATGT, nhằm hiện thực hóa tuyên bố “Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho mọi người”. Đây cũng là cách doanh nghiệp góp phần hiện thực hóa “Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030” và tầm nhìn đến năm 2045 không còn thương vong do tai nạn giao thông của Chính phủ.