Hội thao ngành Xuất bản, In và Phát hành TP.HCM

Hội thao do Hiệp hội in Việt Nam, Hội xuất bản Việt Nam và Hội in TP.HCM phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022).