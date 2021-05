Hội sách thiếu nhi châu Á sẽ được tổ chức trực tuyến

Hội sách năm nay hướng đến nâng cao sức khỏe tinh thần cho trẻ em và vấn đề số hóa.

Hội sách thiếu nhi châu Á thường niên lần thứ 12 năm nay sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 27 đến 30/5. Trước đó, hội sách được dự kiến tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp để đáp ứng nhu cầu giao lưu và chia sẻ của các đơn vị tham gia. Tuy nhiên, ban tổ chức đã hủy bỏ kế hoạch này vì dịch Covid-19 diễn ra phức tạp.

Ông William Phuan, Giám đốc Hội đồng Sách Singapore, đơn vị tổ chức hội sách, cho biết: “Tình hình hiện tại buộc chúng tôi phải có sẵn các phương án dự phòng và chuyển đổi kế hoạch nhanh chóng”.

Đây là năm thứ hai hội sách thiếu nhi châu Á diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Asia Festival of Children's Content.

Khoảng 300 người đã tham dự hội sách trực tuyến năm ngoái. Năm nay, ban tổ chức dự kiến khoảng 400 người tham gia.

Chương trình sẽ có sự tham dự của hơn 100 diễn giả. Trong đó, một số nhân vật đáng chú ý như họa sĩ hoạt hình kiêm vẽ minh họa Nhật Bản Koji Yamamura (bộ phim hoạt hình ngắn được đề cử giải Oscar Mt Head (2002); Holly Black, tác giả có nhiều tác phẩm ăn khách của New York Times như Ironside (2007) và loạt truyện The Folk Of The Air; Christina Soontornvat, tác giả người Mỹ từng đoạt giải thưởng Newbery Honor.

Soontornvat, 40 tuổi, sống ở Texas, Mỹ, sẽ chia sẻ về hành trình sáng tác của bà và về cuốn All Thirteen (2020), tác phẩm kể lại cuộc giải cứu cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em trong hang động tại Thái Lan năm 2018.

Chia sẻ qua email, Soontornvat viết rằng bà muốn tinh thần kiên cường của cuốn sách sẽ được lan tỏa tới độc giả trong khoảng thời gian khó khăn này: "Tôi hy vọng độc giả sẽ bước ra khỏi cuốn sách và biết rằng họ đủ mạnh mẽ, cho dù đang phải trải qua điều gì".

Khi học sinh Singapore một lần nữa phải chuyển sang học tập tại nhà, hội sách cũng hy vọng sẽ chia sẻ các chiến lược giúp định hướng nguồn tài nguyên trực tuyến cho các em.

Dự kiến, tiến sĩ Loh Chin Ee, 45 tuổi, nói về loạt podcast của bà, nhằm giúp cha mẹ và giáo viên hiểu cách trẻ em học đọc và giới thiệu sách cho các em.

"Điều quan trọng là cha mẹ nên dành thời gian để dạy con cách tìm kiếm những cuốn sách mà chúng thích", bà Loh bày tỏ.