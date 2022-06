Hội sách Madrid đạt doanh thu hơn 10 triệu euro

Vừa qua, hơn 3 triệu người đã tham gia Hội sách quốc tế Madrid (Tây Ban Nha) trong vòng 17 ngày, tăng 34,7% so với năm 2019; doanh thu đạt hơn 10 triệu euro.

Ba năm trước, khi dịch bệnh chưa xảy ra, số lượng bạn đọc đến Hội sách quốc tế Madrid là 2,3 triệu người. Năm nay, con số này đã tăng lên hơn 3 triệu người.

Eva Orúe, Giám đốc Hội sách quốc tế Madrid, chia sẻ với tờ El Condifencial (của Tây Ban Nha) rằng con số đó đã vượt qua mục tiêu mà ban tổ chức đề ra. Trong 17 ngày diễn ra sự kiện, số lượng người đến đi bộ, tham quan tại các gian hàng luôn trong tình trạng chật kín.

“Trong tuần đầu tiên mở cửa, lượng bạn đọc và doanh thu bán sách rất tốt, tạo nên bầu không khí đầy phấn khởi cho sự mở màn. Thứ bảy của tuần thứ hai là thời điểm nhiều người đến hơn. Có lẽ, sự gián đoạn hội sách trong 2 năm qua là lý do khiến lượt khách đến đây tăng mạnh”, giám đốc hội sách cho biết.

Vì lượng khách đến tham quan quá đông, ban tổ chức đã phải sắp xếp các youtuber, tiktoker (những người nổi tiếng đọc sách) và những cuốn sách bán chạy nhất ở các gian hàng riêng biệt để việc xếp hàng không gây “tắc đường”. Một số youtuber thậm chí có tới 5.000 người xếp hàng chờ đợi để xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Chương trình năm nay cũng có sự góp mặt của các tiết mục nghệ thuật tạo hình, điện ảnh, âm nhạc kết hợp với ẩm thực, đặc biệt hướng tới đối tượng trẻ em và thanh, thiếu niên nhằm thúc đẩy thói quen đọc sách của thế hệ trẻ.

Dòng người tấp nập trong một đoạn đường ở Hội sách quốc tế Madrid 2022. Ảnh: EFE/ El debate.

Được thành lập từ năm 1933, Hội sách quốc tế Madrid trở thành sự kiện văn hóa thường niên của Tây Ban Nha (một vài năm không tổ chức được do nội chiến Tây Ban Nha). Hội sách thường được tổ chức từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, kéo dài 17 ngày, tại công viên Retiro, thành phố Madrid.

Năm 2020, Hội sách quốc tế Madrid đã được lên lịch từ trước nhưng lại phải hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2021, cũng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự kiện bị gián đoạn, diễn ra muộn hơn so với thông lệ gần nửa năm, dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Không chỉ tập trung giới thiệu, quảng bá sách tiếng Tây Ban Nha, sự kiện còn quy tụ đông đảo nhà xuất bản và người yêu sách đến từ mọi miền. Mục tiêu của hội sách là đẩy mạnh văn hóa đọc và các hoạt động của ngành xuất bản.

Năm nay, thay vì mời một quốc gia làm khách mời danh dự, sự kiện hướng tới chủ đề du lịch.