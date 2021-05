Hỏi nhanh - đáp gọn với tác giả 'Phương Đông lướt ngoài cửa sổ'

Paul Theroux là nhà văn du lịch người Mỹ. Tác phẩm "Phương Đông lướt ngoài cửa sổ" của ông được đánh giá là một trong những tiểu thuyết du ký hay nhất mọi thời đại.

Paul Theroux sinh năm 1941 tại Mỹ và là nhà văn nổi tiếng trong mảng sách du lịch. Nét đặc sắc trong các tác phẩm của Paul Theroux là những cảm xúc chân thật của khát khao khám phá, muốn dấn thân chứ không đơn thuần kể lại hành trình.

Tác phẩm Phương Đông lướt ngoài cửa sổ của Paul Theroux được tờ Telegraph đánh giá là một trong 20 cuốn sách du ký hay nhất mọi thời đại.

Thậm chí, Jennifer Schuessler, phóng viên của tờ The New York Times còn nói: “Theroux đã khởi xướng cho cuộc bung nở của thể loại du ký hiện đại với Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, cuốn sách đạt thành công lớn lao và vang dội, ghi lại cuộc hành trình dài 40 nghìn cây số xuyên châu Á của ông”.

Trang Penguin UK đã có cuộc phỏng vấn nhanh Paul Theroux để tìm hiểu thêm thói quen, sở thích cũng như những trải nghiệm đẹp của ông.

Tác phẩm Phương Đông lướt ngoài cửa sổ của Paul Theroux được đánh giá rất cao ở thể loại du ký. Ảnh: AP.

1. Ông ngưỡng mộ nhà văn nào nhất và tại sao?

Đây là một câu hỏi rất khó, vì có rất nhiều ứng viên tôi có thể nghĩ đến. Nhưng nhìn chung, tôi sẽ chọn Anton Chekhov, vì nhiều lý do. Ông ấy có xuất thân từ một gia đình khó khăn. Nhưng Chekhov đã trở thành một bác sĩ y khoa, một trong những nhà văn viết truyện ngắn vĩ đại nhất, một nhà viết kịch xuất sắc và một người thích du lịch. Các cuốn sách của ông rất xuất sắc . Ônh ấy cũng rất hóm hỉnh.

2. Cuốn sách đầu tiên mà ông yêu thích khi còn nhỏ là gì?

The Secret Garden (Khu vườn bí mật) của Frances Hodgson Burnett. Tác phẩm lấy bối cảnh ở Anh và nó đã "đưa" tôi rời khỏi chiếc ghế nhỏ của mình ở Medford, Massachusetts.

3. Cuốn sách yêu thích khi ông còn là một thiếu niên là gì?

The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) của J.D. Salinger - và tôi biết mình không đơn độc trong điều này. Đây là một cuốn sách được rất nhiều người yêu thích. Nó phản ánh tất cả những đau khổ và tức giận mà một thiếu niên phải trải qua.

4. Hãy cho chúng tôi biết về một cuốn sách đã thay đổi cuộc đời ông!

Không có cái tên nào cụ thể cả mà toàn bộ các cuốn sách. Tác phẩm của Henry Morton Stanley, Joseph Conrad, Hemingway, Laurens van der Post... đều ảnh hưởng đến tôi.

5. Công việc kỳ lạ nhất mà ông từng có ngoài vai trò là một tác giả là gì?

Khi còn là sinh viên, với số tiền rất ít ỏi, tôi làm việc vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần ở trang trại gà ở Đại học Maine. Công việc của tôi là "làm bạn" với vòi nước áp suất cao để dọn sạch các chất thải. Sau đó, tôi còn phải dành hàng giờ để xúc toàn bộ chúng vào thùng để làm phân bón.

6. Lời khuyên cho việc viết lách hay nhất mà ông từng nhận được là gì?

“Chép tay toàn bộ mọi thứ một lần nữa".

7. Hãy cho chúng tôi biết về một cuốn sách ông đã đọc lại nhiều lần (và lý do)

Tôi sẽ kể cho bạn hai cuốn sách. Đầu tiên là Heart of Darkness (Giữa lòng tăm tối) của Conrad, một tiểu thuyết hoàn hảo và tôi nghĩ rằng tôi luôn học được điều gì đó mới mẻ mỗi khi đọc nó.

Cuốn sách thứ hai là The Structures of Everyday Life của Fernand Braudel. Cuốn sách viết về lịch sử của các nền văn hóa, thói quen, du lịch, ăn, uống, ăn mặc. Đàn ông bắt đầu mặc quần tây khi nào? Người Anh bắt đầu sử dụng nĩa và uống trà từ khi nào? Cà phê thì sao? Tôi đã đọc cuốn sách này nhiều lần với niềm vui thích.

8. Cuốn sách ông cảm thấy tội lỗi nhất khi không đọc là gì?

Tôi vẫn chưa hoàn thành Nostromo, và như bạn thấy, tôi thích Conrad.

9. "Nếu tôi không trở thành tác giả, tôi sẽ ..."

Tôi đã học để trở thành một bác sĩ y khoa nhưng không hoàn thành. Tôi thường ước mình đã làm như vậy.

10. Điều gì làm ông hạnh phúc nhất?

Nói chuyện trực tiếp với các con mình, qua điện thoại hoặc lý tưởng nhất là trên ôtô, trong một chuyến đi dài. Tôi cảm thấy mình luôn học điều gì đó mới từ họ. Và họ cũng luôn biết cách làm tôi cười.

11. Niềm đam mê hoặc sở thích đáng ngạc nhiên nhất của ông là gì?

Xin đừng ngạc nhiên: Tôi sở hữu một vài khẩu súng trường và súng ngắn mặc dù không đi săn.

Paul Theroux từng làm việc trong một trang trại nuôi gà. Ảnh: Penguin UK.

12. Hoàn cảnh viết lý tưởng của ông là gì?

Thời tiết bên ngoài rất xấu, phòng làm việc của tôi dễ chịu, ánh sáng tốt, hoàn toàn im lặng. Tôi sẽ có cả một ngày phía trước không bị gián đoạn.

13. Cuộc gặp gỡ tác giả kỳ lạ nhất hoặc xấu hổ nhất của ông là gì?

Vào mùa xuân năm 1962, tôi ở Amherst, Massachusetts. Khi đang đi trên chiếc xe máy Moto Guzzi của mình, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang lao theo. Đó là nhà thơ vĩ đại Robert Frost, khi đó khoảng 87 hay 88 tuổi.

Tôi thấy rằng ông ấy đang đi vào thư viện thị trấn. Tôi đậu xe và chạy vào một cửa hàng sách gần đó và mua cuốn sách mới nhất của ông ấy, In the Clearing. Sau đó, tôi chạy vào thư viện và thử đề nghị ông ấy ký tên.

Ông ấy giật mình và tức giận rồi hét lên "Đừng theo đuổi tôi!" và bỏ đi. Nhưng một thủ thư thân thiện (và là bạn của Frost) nói: "Anh ấy chỉ muốn có một chữ ký thôi". Sau một thời gian, ông ấy ổn định lại và ký tặng, ghi kèm ngày tháng. Tôi vẫn còn giữ cuốn sách đó.

14. Nếu có thể mời bất kỳ nhà văn nào (dù còn sống hay không) đến ăn tối, ông sẽ chọn ai và mời họ ăn món gì?

Samuel Beckett. Không có thức ăn - chỉ có rượu whisky Ailen, thứ mà ông ấy rất thích. Tôi muốn hỏi về cuộc đời của ông ấy, về James Joyce, về cả gu đọc sách của ông ấy.

15. Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông là gì?

Phải đối đầu với một cậu bé đang cầm súng. Điều này đã xảy ra với tôi ba lần ở châu Phi và nó thật kinh hoàng.

16. Nếu ông có thể có một siêu năng lực, nó sẽ là gì?

Ở hai nơi cùng một lúc.

17. Cuốn sách hay nhất mà ông đã đọc trong 12 tháng qua là gì?

The New Meaning of Treason của Rebecca West.

18. Đọc trong bồn tắm: Có hay không?

Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn!

19. Ông thích món nào hơn: Cà phê hay trà?

Tôi thường dùng trà vào buổi sáng và cà phê (trồng ở Kona, Hawaii) sau bữa trưa.

20. Cuốn sách hay nhất mà ông từng đọc là gì?

Tôi phải nói rằng, đó là cuốn The Worst Journey in the World của Apsley Cherry-Garrard.

21. Điều gì đã truyền cảm hứng để ông viết cuốn sách của mình?

Cuốn sách mới của tôi, Under the Wave at Waimea kể về một vận động viên lướt sóng lớn tuổi đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Nó được lấy cảm hứng từ một người đàn ông mà tôi biết.