Hội nghị VRES 2020 phân tích Covid-19 thay đổi thị trường BĐS thế nào

Là sự kiện lớn hàng năm của ngành BĐS do Batdongsan.com.vn tổ chức vào tháng 12, sự kiện mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường đồng thời, dự báo xu hướng 2021.

Từ đầu năm 2020, thế giới chứng kiến sự bùng phát của đại dịch Covid-19, gây thiệt hại nặng nề trên toàn cầu. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động tiêu cực, trong đó, ngành BĐS trong 6 tháng đầu năm có 923 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động do tác động của đại dịch, tăng 136% so với cùng kỳ, cao nhất so với các lĩnh vực kinh tế khác.

Theo Batdongsan.com.vn , tổng lượng tin BĐS đại diện cho nguồn cung thứ cấp và sơ cấp giảm 28%, trong khi mức độ quan tâm từ người mua giảm 23% trong quý I. Đặc biệt, từ thời điểm đầu tháng 3, mức độ quan tâm của người tìm kiếm BĐS miền Nam giảm 32%, miền Trung giảm 46%.

Tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2020, thị trường BĐS Việt Nam ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực. Tính riêng quý III, lượng tin đăng tiếp tục tăng gần 12%. Thời điểm tháng 8, tổng lượng quan tâm BĐS toàn thị trường tăng thêm 6%. Khách hàng Hà Nội có nhu cầu tìm kiếm tăng đột biến 13%, TP.HCM gần 6%. Giá BĐS liên tục tăng ở mức 1-2% qua mỗi quý.

Hội nghị bất động sản Việt Nam - VRES 2019.

Số liệu từ Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho thấy, lượng cung BĐS mới được chào bán ra thị trường trong quý III đạt 22.602 sản phẩm (tăng 1,23 lần so với quý II, giao dịch 9.813/22.602 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thụ 43,4%, tăng cao so với quý I và II.

Một trong những điểm sáng của BĐS Việt Nam phải kể đến thị trường BĐS công nghiệp. Nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai không xa sẽ có sự dịch chuyển của doanh nghiệp sản xuất lớn ra khỏi thị trường Trung Quốc để đến và thành lập nhà máy sản xuất mới tại thị trường lân cận, trong đó có Việt Nam.

Những ảnh hưởng và tác động cụ thể của đại dịch Covid-19 đến thị trường BĐS Việt Nam cũng như câu chuyện tái định hình thị trường BĐS giai đoạn hậu Covid-19 là một phần nội dung quan trọng của Hội nghị BĐS Việt Nam - VRES 2020, được Batdongsan.com.vn tổ chức vào đầu tháng 12.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên, “bức tranh chân dung” các nhà môi giới BĐS tại Việt Nam sẽ được công bố cụ thể theo từng nhóm độ tuổi, chuyên ngành đào tạo, nhóm công việc/lĩnh vực tham gia trước khi vào ngành BĐS, thời gian trung bình gắn bó với nghề...

Hội nghị cũng tập trung phân tích những thay đổi của thị trường lao động trong ngành BĐS dưới tác động của Covid-19, thông qua số liệu tuyển dụng/nhân sự thực tế của các doanh nghiệp BĐS.

Với chủ đề "Thay đổi để thích ứng", Hội nghị BĐS Việt Nam - VRES 2020 cũng phân tích thay đổi của người tìm kiếm BĐS và cách thức doanh nghiệp BĐS cần làm để thích ứng với thay đổi đó; các xu hướng sản phẩm BĐS mới trên thế giới và loại hình sản phẩm BĐS phù hợp cho sự phát triển của thị trường BĐS Việt Nam trong tương lai.

Tất cả nội dung đáng chú ý này sẽ được trình bày tại hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt vào ngày 8/12 và 11/12.

VRES 2020 dự kiến đón khoảng 1.200 khách mời là lãnh đạo, quản lý cấp cao của tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh BĐS, đại diện cơ quan thông tấn báo chí hàng đầu Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về sự kiện, độc giả truy cập truy cập website, email: hoithao@batdongsan.com.vn, hoặc gọi số 0904648183.