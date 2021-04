Hồi ký Sharon Stone: Sự tái sinh của một ngôi sao

Cuốn “The Beauty of Living Twice” khắc họa mọi thăng trầm của biểu tượng sắc đẹp Hollywood Sharon Stone.

Mở đầu cuốn The Beauty of Living Twice, độc giả sẽ bắt gặp một tình tiết chấn động khi tác giả, nữ diễn viên Sharon Stone, đang nằm trên cáng cứu thương. “Bà đang bị chảy máu não”, một vị bác sĩ nói khi ông nhẹ nhàng vuốt tóc bà. Đó là vào mùa thu năm 2001, khi Stone, ngôi sao của hàng loạt bộ phim đình đám Total Recall, Basic Instinct và Casino, bị đột quỵ nặng.

Nỗi đau quá lớn

Khi Stone xuất viện sau ca phẫu thuật mạo hiểm nhưng cuối cùng thành công, nửa mặt bên trái của bà bị vẹo, chân trái tê liệt, thị lực, thính giác và trí nhớ ngắn hạn của bà giảm đi đáng kể. Bà cũng bị nói lắp và đi khập khiễng trong nhiều tháng.

Sự nghiệp, tài sản ròng và giá trị bản thân bà đều bị ảnh hưởng. Cuộc hôn nhân rắc rối của bà với Phil Bronstein, Tổng biên tập tờ San Francisco Chronicle và San Francisco Examiner, đã sụp đổ. “Tôi đã theo đuổi một tình yêu mà tôi không có được… Theo đúng nghĩa đen của sự đeo đuổi đó, tôi rời khỏi Hollywood và chuyển đến Bắc California, và theo nghĩa bóng là về mặt tinh thần: Luôn cố gắng trở thành một cái gì đó hơn thế nữa”, bà Stone viết.

Sharon Stone năm 1991. Ảnh: Getty.

Sau khi ly hôn, bà mất quyền nuôi đứa con trai mà hai vợ chồng đã nhận nuôi.

Không chỉ là một cuốn hồi ký, The Beauty of Living Twice còn là mang tính suy ngẫm về những nỗ lực của Stone trong việc đánh giá lại và nỗ lực vì cuộc đời mới. Bà viết: “Đôi khi tôi tự hỏi, liệu ​​tôi bị đột quỵ bởi vì tôi đã để bản thân đi quá xa khỏi con đường tự nhiên của mình, quá xa với hành trình thực sự của tôi trong cuộc đời. Tôi tự hỏi liệu cơ thể có phản ứng khi chúng ta không tuân theo sự tự nhiên của mình hay không”.

Tuổi trẻ đầy trải nghiệm

Một nét hấp dẫn của cuốn sách là đưa người đọc về với thời điểm Stone còn trẻ tuổi và giàu hoài bão.

Cuốn sách ra mắt ngày 30/3. Ảnh: Amazon.

Tự nhận mình là một người kỳ quặc, Stone lớn lên ở thành phố Meadville, bang Pennsylvania và là con thứ hai trong gia đình bốn người con người Mỹ gốc Ireland. Mẹ bà luôn dạy con gái đứng trên “hai bàn chân chết tiệt của mình”. Cha của bà, Joe, thường có những trận đòn roi khi bãi cỏ không được cắt tỉa cẩn thận hoặc rửa xe không được rửa sạch, nhưng ông cũng dạy con gái của mình biết cách đòi hỏi sự tôn trọng.

Stone đã bỏ qua một số lớp và theo học đại học khi còn học trung học. Bà cũng tham gia các cuộc thi sắc đẹp địa phương và đạt được danh hiệu Hoa hậu Quận Crawford năm 1975 để kiếm tiền học bổng. Tấm vé giúp bà rời khỏi thành phố này là một hợp đồng người mẫu và với những trải nghiệm sau đó, “những bộ phim làm tôi phấn khích,” bà viết.

Hồi ký của người nổi tiếng có xu hướng đề cập đến việc dàn xếp tỷ số, điều chỉnh hồ sơ, đánh trượt tên tuổi nhiều người, các vụ nói xấu và tiết lộ một số bí mật. Và cuốn The Beauty of Living Twice cũng phần nào đi theo khuôn mẫu này khi nhiều cái tên nổi tiếng được đề cập như Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep hay Mick Jagger, người đã bảo Stone che cửa sổ phòng khách sạn bằng lá nhôm để có thể ngủ sau khi quay cả đêm.

Bà Stone đã vượt qua và dũng cảm chia sẻ lại những trải nghiệm của mình. Ảnh: Getty.

Bà Stone cũng chia sẻ những trải nghiệm #MeToo của mình như có đạo diễn đã phớt lờ bà trong suốt thời gian quay vì không chịu ngồi vào lòng anh ta hay có nhà sản xuất đã thúc giục bà có quan hệ với bạn diễn "để chúng tôi có thể nhìn thấy phản ứng hóa học trên màn ảnh".

Những câu chuyện của Stone cũng giúp độc giả hiểu được vị thế của bà trong nền kinh tế Hollywood. Đầu tiên, bà đề cập đến 10 năm siêu sao của mình. Stone kể lại khoảnh khắc khi Faye Dunaway nói với bà: "Bây giờ bạn đã là một ngôi sao lớn". Và ở những nơi khác, nhiều người cũng hỏi bà về cảm giác trở thành một siêu sao là như thế nào.

Tiếp theo đó, những nỗ lực của bà vượt qua bệnh tật và cuộc sống hôn nhân sụp đổ hay các hoạt động xã hội năng nổ cũng chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của Stone để trở lại vị trí của một ngôi sao. “Đó là câu chuyện của chúng tôi và cũng là câu chuyện của chúng ta... Chúng tôi đã sẵn sàng kể một câu chuyện mới và đây là cách tôi sẽ kể nó ngay lúc này", bà viết.