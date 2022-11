Hồi ký dang dở của Aaron Carter được xuất bản

Theo NME, chưa đầy một tháng sau cái chết của nam ca sĩ, cuốn hồi ký dang dở của Aaron Carter sẽ được phát hành vào tuần tới.

Aaron Carter trong một buổi biểu diễn hồi tháng 2. Ảnh: Getty.

Cuốn sách (My father's son): Aaron Carter: An incomplete story of an incomplete life (Tạm dịch: Con trai của cha: Aaron Carter: Câu chuyện dang dở của một cuộc đời dang dở) là sản phẩm của 3 năm tác giả Andy Symonds phỏng vấn Carter. Cuốn sách sẽ được xuất bản tuần tới.

Ngày 5/11, đại diện của Carter đã xác nhận thông tin nam ca sĩ qua đời. Theo báo cáo, quản gia của Carter đã tìm thấy thi thể anh trong bồn tắm.

Nhà xuất bản Ballast Books đã chia sẻ một đoạn trích từ cuốn sách kể về một đêm Carter ở lại nhà Michael Jackson ở Neverland, trong đó, Carter bắt gặp Jackson "lởn vởn cuối giường anh, mặc độc chiếc quần lót, có vẻ như đang mộng du".

Aaron Carter (phải) cùng anh trai (trái) tại buổi diễn của Backstreet Boys ở New York vào năm 2000. Ảnh: HollywoodLife.

Carter đã chia sẻ với Symonds: "Tôi lắc người ông ấy và hét lên: 'Cái quái gì thế? Về giường ông đi chứ!', ông ấy dường như giật mình ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại ở đấy, rồi lầm bầm: 'Được rồi'. Sau đó ông ấy về phòng và tôi đi ngủ. Tôi không bao giờ đề cập lại chuyện này với ông ấy. Sáng hôm sau, lúc tôi dậy thì ông ấy đã đi rồi".

Kể từ khi tin về cái chết của Carter được công bố, khắp ngành công nghiệp giải trí, nhiều người đã gửi lời chia buồn và chia sẻ một kỷ niệm của họ về Carter.

Anh trai của Aaron Carter, Nick Carter - thành viên của Backstreet Boys - cũng chia sẻ: “Đôi khi chúng tôi muốn đổ lỗi cho ai đó hoặc điều gì đó về sự mất mát, nhưng sự thật là nghiện ngập và bệnh tâm lý mới là kẻ phản diện đích thực ở đây”.

Nhóm nhạc Backstreet Boys cũng bày tỏ sự kính trọng đối với cố ca sĩ trong buổi biểu diễn gần đây tại Sân vận động London’s O2. Trong buổi biểu diễn, ban nhạc đã phát một đoạn video tưởng nhớ nam ca sĩ.