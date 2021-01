Hồi ký của ông Obama là sách bán chạy nhất năm 2020 tại Mỹ

Trong một năm Mỹ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và những xung đột chính trị, doanh số bán sách đã tăng vọt nhờ một số đầu sách.

Sách phi hư cấu dành cho người lớn liên quan chính trị đã có một năm khởi sắc, đặc biệt là sách của vợ chồng ông Obama và những cuốn về ông Trump.

Sách A Promised Land. Ảnh: The Bangkok Post.

A Promised Land, tập đầu tiên trong hồi ký cựu Tổng thống Barack Obama, là sách được in nhiều nhất năm 2020, với gần 2,6 triệu bản được đưa tới các cửa hàng. Số liệu này được thống kê bởi NPD BookScan, đơn vị chuyên theo dõi lượng sách, doanh số bán sách uy tín trong thị trường xuất bản Mỹ.

Dù A Promised Land có lượng phát hành lớn, nó vẫn thấp hơn số bản của Becoming - cuốn hồi ký của Michelle Obama được bán ra vào năm 2018. Trong năm 2020, cuốn sách của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ vẫn lọt vào danh sách top 25 cuốn bán chạy nhất, với 596.000 bản.

Ba cuốn sách về ông Donald Trump và nhiệm kỳ tổng thống của ông đều là những sách ăn khách, gồm: Too Much and Never Enough (do cháu gái Donald Trump viết, đứng thứ tư trong danh sách bán chạy), The Room Where It Happened (được viết bởi cựu cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump, đứng thứ 15), và Rage (do một phóng viên đoạt giải Pulitzer chấp bút, đứng thứ 23 trong danh sách).

Tiền truyện của Đấu trường sinh tử ra mắt tháng 5/2020, bán được 1,2 triệu bản. Ảnh: booktrib.

Những cuốn sách về bình đẳng xã hội cũng lọt vào danh sách 25 cuốn bán chạy nhất tại Mỹ. Một số cuốn có doanh số bán tăng vọt sau sự vụ cảnh sát ở Minneapolis gây ra cái chết của George Floyd như: Caste của Isabel Wilkerson với hơn 542.579 bản, White Fragility của Robin AiAngelo với 866.709 bản, How to Be an Antiracist của Ibram X. Kendi với 697.249 bản. Tổng cộng, có 2,1 triệu bản của ba cuốn đã bán ra trong năm 2020.

Một số cuốn sách cho trẻ em, sách hư cấu đạt doanh thu lớn trong năm qua như: The Ballad of Songbirds and Snakes (Suzanne Collins) với hơn 1,2 triệu bản; The Deep End (Jeff Kinney) với 920.709 bản; The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Charlie Mackesy) với 834.204 bản; Where the Crawdads Sing (Delia Owens) với hơn 1,1 triệu bản.