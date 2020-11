Hồi ký của ông Obama được in 3 triệu bản trong lần đầu phát hành

Cuốn sách "A Promised Land" của cựu Tổng thống Barack Obama sẽ được phát hành ngày 17/11 với 3 triệu bản tại Mỹ trong lần in đầu tiên.

A Promised Land dày 768 trang, là tập đầu tiên trong bộ hai tập sách của cựu Tổng thống Barack Obama. Tác phẩm viết về sự nghiệp chính trị hồi đầu của ông, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và kết thúc ở sự kiện cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

Cuốn sách A Promised Land của cựu Tổng thốn Barack Obama. Ảnh: Penguin Random House.

Sách sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 17/11, dự kiến được chuyển ngữ sang 25 thứ tiếng, trong đó gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Czech, tiếng Phần Lan và tiếng Việt.

Nhà xuất bản Penguin Random House dự đoán số người đặt mua sách rất lớn. Họ sẽ in 3 triệu bản sách tại thị trường Mỹ. Để dự phòng số đơn hàng tăng cao hơn, họ tính phương án đặt in thêm một triệu bản tại Đức và sắp xếp vận chuyển trên ba con tàu, 112 container đưa về Mỹ.

Ông Obama và bà Michelle đã bán bản quyền những cuốn hồi ký của mình cho đơn vị xuất bản với giá lên đến 65 triệu USD . Cuốn Becoming (khi chuyển ngữ ở Việt Nam là Chất Michelle) đã bán được hơn 8,1 triệu bản, tính riêng tại Mỹ và Canada cho tới thời điểm này.

A Promised Land sẽ được phát hành bản bìa cứng với giá 45 USD . Dù chưa ra mắt, lượng sách đặt trước đã đứng đầu danh sách bán chạy trên Amazon...

Ngoài ra, cuốn sách cũng được phát hành bản audiobook, do chính ông Obama đọc. Ông từng chiến thắng giải Grammy hạng mục album sách nói hay nhất cho hai cuốn sách trước của mình là Dreams From My Father (1995) và The Audacity of Hope (2006).

Bản sách nói của A Promised Land cũng ra cùng ngày với sách bìa cứng, được phát hành miễn phí cho những người có tài khoản Audible.

Các hiệu sách ở Mỹ đã chuẩn bị cho ngày sách A Promised Land được phát hành. Ảnh: Lee Smiths/Reuters.

Tại Việt Nam, bản quyền sách A Promised Land đã được Công ty First News - Trí Việt mua. Đây cũng là đơn vị mua và phát hành cuốn hồi ký của bà Michelle Obama với tựa đề Chất Michelle.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công đoạn mua và trao đổi bản quyền sách bị gián đoạn. Nếu mọi thứ thuận lợi, First News - Trí Việt sẽ ra mắt bản sách tiếng Việt của A Promised Land sớm nhất vào mùa hè năm 2021.

Hiện phần hai bộ hồi ký của ông Obama vẫn chưa được công bố ngày phát hành.