Hồi ký của Jamie Lynn Spears bị chỉ trích

Cuốn sách sắp ra mắt của Jamie Lynn, em gái Britney Spears, đang bị lên án gay gắt. Công chúng cho rằng Jamie Lynn dùng lời bài hát của Britney để đặt tên cho cuốn sách.

Ngày 9/7, cuốn hồi ký của nữ diễn viên 30 tuổi Jamie Lynn đã xuất hiện trên trang web của nhà xuất bản Worthy với nhan đề I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out. Tên gọi này được cho là có liên quan đĩa đơn đầu tay năm 1998 của Britney - Baby One More Time.

Những người hâm mộ của Britney đã chỉ trích Jamie Lynn, cáo buộc ngôi sao này lợi dụng danh tiếng của chị gái mình. Vấn đề này trở nên nhạy cảm hơn khi nhiều tranh cãi đang nổ ra xoay quanh quyền bảo hộ đối với Britney.

Jamie Lynn (phải) bị cáo buộc lợi dụng danh tiếng của chị gái Britney Spears. Ảnh: Radar Online/MEGA.

Trước những chỉ trích này, nhà xuất bản Worthy Publishing nhanh chóng đưa ra lời giải thích, cho biết tên gọi trên chỉ mang tính nội bộ và cuốn sách của Jamie Lynn vẫn chưa hoàn tất để ra mắt.

Thông báo từ nhà xuất bản này cho hay Worthy Publishing, một chi nhánh của Hachette Book Group, đã nhận được thông tin rằng dự án sách sơ bộ của Jamie Lynn Spears đã bị phát tán sai lệch trên mạng và lan đến các trang web bán lẻ sách.

"Chúng tôi lấy làm tiếc rằng thông tin không chính xác và không đầy đủ về cuốn sách của cô ấy đã lan truyền rộng khắp, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm đối với Jamie Lynn và gia đình cô ấy", trích thông báo trên.

Một người phát ngôn của nhà xuất bản cũng nói thêm tên cuốn sách I Must Confess "chỉ để sử dụng nội bộ". Cuốn hồi ký của Jamie Lynn được lên lịch phát hành vào tháng 1/2022.

Cũng theo Worthy Publishing, dự án sách này đã triển khai được một năm, trước khi Britney công bố những chi tiết gây chấn động trong phiên điều trần về quyền bảo hộ của ngôi sao này.

"Cuốn sách của Jamie Lynn đã được tiến hành trong 12 tháng qua và sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm hứng bằng lời lẽ của chính cô ấy. Chúng tôi mong muốn chia sẻ thông tin chính xác và đầy đủ về cuốn sách này vào thời điểm thích hợp", tuyên bố của nhà xuất bản cho hay.

Sau thông báo trên, mọi thông tin về cuốn hồi ký của Jamie Lynn đã bị xóa khỏi trang web của nhà xuất bản.