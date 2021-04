Hồi ký cảm động về tình thân của ông Joe Biden

Cuốn hồi ký "Promise me, Dad" của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được phát hành tiếng Việt vào mùa hè này.

Cùng lúc hai cuốn hồi ký được quan tâm Promise me, Dad (tạm dịch: Hứa với con, ba nhé) của Tổng thống Mỹ Joe Biden và The Truth We Hold - An American Journey (tạm dịch: Sự thật ta nắm giữ: Một hành trình xuyên nước Mỹ) của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến lần lượt ra mắt bản tiếng Việt vào mùa hè này.

Sách Hứa với con, ba nhé. Ảnh: T. V.

Một năm quan trọng và khó khăn trong sự nghiệp ông Joe Biden

Promise me, Dad là cuốn hồi ký cảm động về một năm làm thay đổi cả một gia đình ông Joe Biden.

Tháng 11/2014, 13 thành viên của gia đình ông Biden tập trung ở Nantucket, Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn, một truyền thống của gia đình họ trong 40 năm qua. Điều này chưa từng thay đổi dù cuộc sống có bận rộn thế nào đi chăng nữa. Dịp lễ Tạ ơn là khoảng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi, để kết nối, để suy ngẫm về một năm đã qua và về những gì có thể chờ đợi trong tương lai.

Nhưng dịp nghỉ lễ năm ấy đã khác với mọi năm trước. Beau, con trai lớn của ông bà Joe và Jill Biden, đã được chẩn đoán có một khối u não ác tính 15 tháng trước, và họ không chắc chắn về cơ hội qua khỏi. “Hứa với con, Ba nhé!” là lời Beau đã nói với cha mình. “Hãy hứa với con rằng bất kể chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ ổn". Và Joe Biden đã giữ lời.

Promise me, Dad ghi lại một năm tiếp sau đó, một năm có thể nói là quan trọng và khó khăn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp phi thường của Joe Biden. Ông Biden, khi ấy còn là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã di chuyển hơn 100 nghìn dặm trong năm đó, đi khắp thế giới để giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Ukraina, Trung Mỹ, và Iraq.

Suốt 24 tháng, trong khi Beau chiến đấu với bệnh tật rồi qua đời, Joe Biden đã cân bằng giữa hai việc sống trọn vẹn trách nhiệm với đất nước và trọn vẹn trách nhiệm với gia đình. Và không lâu sau đó là vấn đề cấp bách về việc ông có nên tranh cử tổng thống vào năm 2016 hay không.

Một năm đó đã đem tới cho ông chiến thắng và thành tựu thực sự, và cả nỗi đau khôn nguôi. Trong những lúc tồi tệ nhất, Biden vẫn có thể trông cậy vào sức mạnh từ sự gắn kết sâu sắc giữa ông với gia đình, đức tin, và từ tình bạn ngày càng gắn bó với người đàn ông trong Phòng Bầu dục, Barack Obama.

Bằng giọng văn trực diện, sâu sắc, Joe Biden khiến người đọc cảm nhận được sự cấp bách của mỗi một thời khắc, trải nghiệm được những ngày tháng ông cảm thấy không thể tiếp tục tiến bước hay những lúc ông không thể ngừng lại.

Cuốn sách không chỉ được Joe Biden viết với tư cách là một phó tổng thống, mà còn ở vị thế của một người cha, người ông, người bạn, và người chồng.

Promise me, Dad là câu chuyện về cách gia đình và bạn bè nâng đỡ chúng ta, và cách niềm hy vọng, mục đích và hành động có thể dẫn lối chúng ta vượt qua đau thương, mất mát cá nhân để tiến tới ánh sáng của một tương lai mới.

Sách Sự thật ta nắm giữ. Ảnh: Tân Việt.

Hồi ký truyền cảm hứng của Phó tổng thống Mỹ Harris

The Truth We Hold: An American Journey là cuốn sách của một trong những nhà lãnh đạo chính trị truyền cảm hứng của Mỹ. Kamala Harris là một phụ nữ da màu đáng kính, con gái của những người dân nhập cư đã kể lại câu chuyện của chính mình.

Những chi tiết đáng nhớ nhất trong cuốn sách chính là hồi ức của tác giả về gia đình, tình bạn và trên hết là về người mẹ của bà, một người dân nhập cư Mỹ gốc Ấn và là chuyên gia nghiên cứu bệnh ung thư.

Cuốn sách gợi mở cho bất cứ ai đang cố gắng hình dung về Phó tổng thống Harris, một người quan tâm sâu sắc đến công bằng xã hội, đam mê công lý, khẳng định mình là một trong những tác nhân thay đổi mới mẻ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Bà đã áp dụng cách tiếp cận thực tế với một loạt vấn đề từ chăm sóc sức khỏe đến vấn đề nhập cư, an ninh quốc gia, tình trạng bất bình đẳng gia tăng...

Cuốn sách không chỉ phơi bày thực trạng Mỹ, những thách thức lớn mà người dân Mỹ phải đối mặt, mà còn giúp người đọc có kiến thức thiết thực về cách giải quyết vấn đề, xử lý khủng hoảng trong những thời điểm đầy thách thức.

Thông qua cuốn sách, Kamala Harris đã truyền cảm hứng tích cực tới người đọc, tầm nhìn về tương lai, nỗ lực hành động vì mục đích và giá trị chung để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu sự nghiệp tại Văn phòng Ủy viên công tố hạt Alameda, sau đó được bầu làm ủy viên công tố quận San Francisco. Với tư cách là công tố viên liên bang tại California, bà Harris đã truy tố nhiều băng đảng xuyên quốc gia, các ngân hàng lớn, nhóm năm công ty dầu khí lớn nhất thế giới và một số trường đại học chạy theo lợi nhuận.

Bà còn đấu tranh để giảm tình trạng trốn học ở trường tiểu học, đi tiên phong trong việc phơi bày nạn phân biệt chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự của chính phủ Mỹ.

Là người phụ nữ da màu được bầu vào Thượng viện Mỹ, bà Harris luôn nỗ lực cải cách hệ thống tư pháp hình sự, tăng mức lương tối thiểu, miễn học phí bậc đại học cho đa số người Mỹ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tị nạn và người nhập cư.