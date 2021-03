Hồi kết của Aguero

Sergio Aguero sẽ không còn khoác áo Manchester City kể từ mùa sau, khép lại hành trình 10 năm vinh quang nhưng vẫn còn chút tiếc nuối.

Aguero, cũng như Manchester City, đã tạo ra di sản tại Premier League bằng sự áp đảo hiếm thấy ở chất lượng chuyên môn, dù luôn phải chịu những cái nhìn thiên kiến nhất định vì không mang tới cảm xúc của một cá tính lớn trên sân cỏ.

Giờ đây khi Man City thông báo chia tay Sergio Aguero, những đánh giá và ghi nhận về chân sút người Argentina cần được nới lỏng.

Aguero sẽ rời Man City sau mùa giải này. Ảnh: Getty.

Nghịch lý Aguero

Đứng thứ tư trong danh sách những chân sút hay nhất lịch sử Premier League với 181 bàn, Sergio Aguero đáng ngạc nhiên lại chưa từng tạo ra hình ảnh về một tượng đài tại giải đấu số một xứ sở sương mù như cách Eric Cantona, Thierry Henry hay Wayne Rooney đã làm.

Athletic còn đánh giá Aguero đứng dưới tầm so với Cristiano Ronaldo, Luis Suarez hay cả Fernando Torres về ấn tượng tới nền văn hóa Anh.

Gia nhập Man City với giá 36 triệu euro ở tuổi 23, Aguero được kỳ vọng sẽ là tiền đạo chủ lực của "The Citizens". Chân sút sinh năm 1987 chưa từng khiến bất kỳ ai thất vọng. Trong 9 mùa khoác áo Man City tại Premier League, Aguero chưa từng ghi dưới 16 bàn và từng có 5 lần cán mốc 20 bàn mỗi mùa.

Khoảnh khắc Aguero sút tung lưới QPR mang về chức vô địch Premier League 2011/12 cho Man City là dấu ấn lớn của chân sút người Argentina. Ảnh: Getty.

Đâu là khoảnh khắc lớn nhất của Aguero tại Man City? Cú đá tung lưới QPR ở những giây cuối cùng mang chức vô địch Premier League 2011/12 về cho Man City chắc chắn không thể bị bỏ qua. Song Aguero thực tế làm nhiều hơn cú đá vào lưới QPR năm đó trong suốt 9 năm cống hiến cho Man City.

257 bàn sau 384 trận, 15 bàn vào lưới Chelsea, 11 bàn vào lưới Arsenal, 9 bàn vào lưới MU, 7 bàn vào lưới Liverpool của Aguero giúp Man City giành 4 chức vô địch Premier League trong 9 năm qua. Không CLB nào mạnh hơn Man City tại Ngoại hạng Anh sau khi Aguero đặt chân tới Manchester vào năm 2011 và cũng không chân sút nào đủ đẳng cấp lẫn sự ổn định để so kè với Aguero từ đó tới nay.

Vậy vì sao Aguero chưa từng tạo ra ảnh hưởng tới nền văn hóa Anh?

Cantona ghi dấu ấn bất tử với giới mộ điệu bằng chiếc cổ áo dựng đứng cùng khí phách ngạo nghễ. Henry là nhà vua của Arsenal cánh tay dang rộng cùng những bước chạy thần tốc. Rooney là con cưng của Premier League với tài năng và tính cách thuần Anh quốc, Torres để lại tiếc nuối về một siêu sao bùng nổ trong quãng ngắn nhưng lụi tàn nhanh chóng.

Aguero không có sự tranh cãi như thế. Anh ra sân, ghi bàn, lập tới 12 hat-trick, nhiều nhất lịch sử Premier League, nhưng chưa từng tạo ra hình ảnh biểu tượng. Trong mỗi cuộc phỏng vấn sau khi hành hạ đối thủ, Aguero chỉ cười. "Chiến thắng này dành cho Man City" là phát biểu thường thấy của chân sút sinh năm 1988.

Nếu Aguero nhếch mép và nói "Tôi là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới" như Cristiano Ronaldo từng luôn làm khi còn chơi cho MU, hay tung người đạp vào ngực một CĐV nào đó chửi bới anh trên khán đài như Cantona, hẳn chân sút của Man City sẽ đi vào lịch sử Premier League.

Khi đoàn làm phim "All or Nothing" của Amazon tới nhà Aguero vào mùa giải 2017/18, họ nhìn thấy siêu sao bóng đá người Argentina sống một mình, với phần lớn căn nhà là áo đấu và những quả bóng anh giữ lại sau mỗi lần lập hat-trick.

Aguero thừa nhận nếu không đi chơi với Nicolas Otamendi hoặc David de Gea, anh chỉ muốn ở nhà xem phim. Với Aguero, tất cả chỉ xoay quanh chuyện ghi bàn.

Tượng đài của Man City

Ban lãnh đạo Man City nhấn mạnh bức tượng của Aguero sẽ được dựng bên ngoài sân Etihad, cạnh tượng của Vincent Kompany và David Silva. Đó là sự tri ân cần thiết với chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, người tạo ra thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử Man City.

Khi Aguero mới tới Man City, phần lớn giới mộ điệu và chuyên môn đều tin anh chỉ coi nửa xanh thành Manchester là bàn đạp để nâng tầm sự nghiệp. Anh mới 23 tuổi và vừa từ chối lời mời của MU, Inter Milan và Barca, những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Đến lúc Aguero lùi lại. Ảnh: Getty.

Song Aguero không ra đi. Anh gắn bó với Etihad và tạo ra di sản không thể bị chối từ. Man City giờ không phải là CLB làm bàn đạp cho bất kỳ đâu.

Tổng giá trị đội hình của "The Citizens" là hơn 1 tỷ USD . Họ sở hữu HLV có thể xem là hay bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, Pep Guardiola. Man City đứng thứ 7 trong số những đội bóng hay nhất 10 năm qua theo thống kê của IFFHS, đứng đầu tại Anh cùng Chelsea.

Quá trình Aguero tỏa sáng tại Man City không phải lúc nào cũng êm đềm. Khi Pep tới Man City vào năm 2016, nhiều người tin đó là đoạn kết của Aguero khi Pep luôn yêu cầu các tiền đạo trong đội hình thi đấu đồng đội, pressing, tóm lại là những yêu khác xa phong cách chơi bóng trước đó của Aguero.

Times tiết lộ Pep ban đầu không hài lòng lắm về cách chơi của Aguero, nhưng cũng không thể gạt bỏ tiền đạo người Argentina ngay lập tức. Ông hẹn cậu học trò mới ra một quán ăn và nói chuyện. Cả hai bàn tán phần lớn về gia đình và chỉ nói chuyện về bóng đá trong 20 phút. Pep muốn Aguero thay đổi lối chơi theo những yêu cầu của ông.

Chân sút sinh năm 1987 gật đầu và lập tức điều chỉnh. Anh giảm thịt đỏ khỏi chế độ ăn và bắt đầu tập luyện với cường độ cao. Sau thời gian, Aguero chơi bóng đúng như Pep muốn và trở thành chân sút số một của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Etihad, ngay cả khi Gabriel Jesus tới.

Vị thế của chân sút người Argentina chỉ đi xuống khi anh mắc Covid-19, dính chấn thương và dần không thể theo kịp lối chơi của Man City trong mùa giải này.

Sẽ có những tranh cãi về việc Aguero có xứng đáng hay không với một đoạn kết có chút đột ngột và buồn tại Man City như cách anh than thở "Họ không chuyền bóng cho tôi". Song dù sao, việc giới mộ điệu và truyền thông tôn trọng và tôn vinh anh như lúc này là lời khẳng định cho tầm ảnh hưởng của chân sút người Argentina.

Times gọi Aguero là "Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Man City". Micah Richards gọi người đồng đội cũ là "Tiền đạo hay nhất lịch sử Premier League". Tất cả đều không phải là lời nói quá.