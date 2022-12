Hội đồng Bảo an phản ứng lệnh cấm của Taliban

Ngày 27/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính quyền Taliban đảo ngược lệnh cấm phụ nữ Afghanistan theo học các trường đại học hoặc làm việc cho những tổ chức, nhóm viện trợ nhân đạo, theo Al Jazeera.

Hội đồng kêu gọi sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia thành viên tuyên bố lệnh cấm phụ nữ và trẻ em gái “thể hiện sự xói mòn ngày càng tăng đối với sự tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản”. Lệnh cấm có tác động đáng kể và ngay lập tức đối với các hoạt động nhân đạo, bao gồm cả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Ngày 24/12, chính quyền Taliban cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ với lý do không tuân thủ về quy định trang phục Hồi giáo. Phụ nữ và trẻ em gái bị cấm tiếp cận giáo dục cấp trung học và đại học.

Thậm chí, Taliban còn hạn chế phụ nữ trong hầu hết lĩnh vực việc làm, không cho phép phụ nữ tới công viên và phòng tập thể dục.

“Những hạn chế này mâu thuẫn với các cam kết của Taliban đối với người dân Afghanistan, cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế”, Hội đồng Bảo an cho biết, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA).

UNAMA kêu gọi chính quyền Taliban đảo ngược lệnh cấm. Các tổ chức từ thiện lo ngại quyết định của Taliban sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn người dân Afghanistan phải đối mặt trong mùa đông.

“Hàng triệu người Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo. Việc loại bỏ các rào cản là rất quan trọng”, UNAMA cho biết trong một tuyên bố.

Bốn tổ chức phi chính phủ lớn trên toàn cầu đã tuyên bố đình chỉ hoạt động tại Afghanistan vào ngày 25/12. Các tổ chức có quy mô nhỏ hơn cũng ngừng hoạt động, bao gồm Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Toàn cầu có trụ sở tại Anh.

Các tổ chức phi chính phủ cho biết không thể điều hành các chương trình nếu không có nhân viên nữ. Việc làm của hàng chục nghìn người Afghanistan phụ thuộc vào các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là phụ nữ.

Quyền lực tối cao của hoàng tử 8X giàu nhất Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman của tác giả Ben Hubbard, người đứng đầu văn phòng Beirut của New York Times (NYT). Cuốn sách này nói về Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, khắc họa con đường ông vươn lên quyền lực tối cao và cuộc sống của giới giàu có Trung Đông.

Độc giả có thể xem thêm tại đây