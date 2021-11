Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - gồm 15 nước thành viên - hôm 10/11 đã kêu gọi chấm dứt giao tranh và yêu cầu quân đội Myanmar kiềm chế tối đa các hành động bạo lực.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về về tình trạng bạo lực gia tăng trên khắp Myanmar giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền quân sự, Reuters đưa tin.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có báo cáo về việc tích trữ vũ khí hạng nặng và củng cố quân đội ở bang Chin, ​​phía tây của Myanmar. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar sắp tiến hành một cuộc tấn công vào nhóm dân quân được thành lập sau khi chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ vào tháng 2.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về bạo lực gần đây trên khắp Myanmar. Họ kêu gọi ngừng bạo lực ngay lập tức và đảm bảo an toàn cho dân thường", tuyên bố cho biết.

Quân đội Myanmar trước một cuộc biểu tình của người dân hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được Anh soạn thảo cũng nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của Hội đồng Bảo an trước những diễn biến ở Myanmar sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố vào ngày 1/2. Tuyên bố kêu gọi quân đội “kiềm chế tối đa”.

Hội đồng Bảo an khuyến khích các bên theo đuổi đối thoại và hòa giải, phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị cản trở cho tất cả người có nhu cầu, đồng thời bảo vệ an toàn và an ninh cho các nhân viên cứu trợ và y tế.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi các cuộc biểu tình và bạo lực kể từ sau cuộc chính biến. Quân đội nước này phải vật lộn để cầm quyền và đối mặt với sự kháng cự vũ trang từ dân quân, cùng liên minh giữa phiến quân dân tộc thiểu số với một chính phủ núp bóng mà họ gọi là "khủng bố". Hơn 7.300 người đang bị giam giữ, theo một tổ chức phi chính phủ.