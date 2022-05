Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua tuyên bố về tình hình Ukraine

Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc ngày 6/5 đã thông qua tuyên bố về tình hình Ukraine - lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự”.

“Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine”, tuyên bố cho biết, kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố được sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an, bao gồm Nga. Bản tóm tắt do Na Uy và Mexico soạn thảo, sau đó được Mỹ - Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5 - đệ trình.

“Hội đồng Bảo An bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho những nỗ lực của Tổng thư ký (Antonio Guterres) nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình”, theo tuyên bố.

Ông Guterres hoan nghênh sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an, đồng thời bày tỏ sự vui mừng và mô tả đây là lần đầu tiên hội đồng "có cùng tiếng nói" vì hòa bình Ukraine, theo Reuters.

Bà Linda Thomas-Greenfield (phải), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngồi cạnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu Hội đồng Bảo an có thể đưa ra tuyên bố chung về tình hình Ukraine. Trước đó, Nga đã phủ quyết nghị quyết của hội đồng hôm 25/2. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần ít nhất 9 phiếu thuận, và không có thành viên thường trực nào phủ quyết - gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.

Tuần trước, tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv.

Các chuyến thăm của ông đã mở đường cho Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tham gia sơ tán khoảng 500 dân thường khỏi thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine trong tuần qua.