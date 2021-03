Hội chứng khiến bệnh nhân Covid-19 bị cương dương kéo dài

Nam bệnh nhân 69 tuổi tại Mỹ bị cương dương liên tục trong 3 giờ khi đang được thở máy và dùng thuốc an thần.

Ca bệnh được các bác sĩ tại Bệnh viện Miami Valley công bố trên tạp chí The American Journal of Emergency Medicine.

Theo New York Post, các bác sĩ quyết định rút máu từ “cậu nhỏ” của người đàn ông và giúp nó trở về trạng thái ban đầu sau 30 phút điều trị.

Trước đó, để giúp bệnh nhân dễ thở, các bác sĩ đặt ông nằm sấp. Tuy nhiên, một ngày sau, y tá nhận thấy người đàn ông này bị cương dương.

Theo tạp chí Health, tình trạng trên là hội chứng priapism do thiếu máu cục bộ, xảy ra khi máu không thể lưu thông ra khỏi “cậu nhỏ” khiến bộ phận này cương cứng trong thời gian dài.

Đây là trường hợp thứ 2 gặp phải tình trạng cương dương kéo dài không kiểm soát khi mắc Covid-19 nặng. Ảnh minh họa: Freepik.

Bệnh nhân trên nhập viện khoa cấp cứu trong tình trạng ho, nghẹt mũi khoảng một tuần. Các bác sĩ đã làm xét nghiệm axit nucleic và phát hiện ông dương tính với SARS-CoV-2. Ông bị suy hô hấp, phải thở máy, tình trạng sức khỏe ngày càng diễn biến xấu. Sau 10 ngày, phổi của bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương nặng.

Các chuyên gia y tế cho biết tình trạng này có thể do phản ứng quá mức của hệ miễn dịch khi virus SARS-CoV-2 tấn công. Nó còn được gọi là cơn bão cytokine, gây ra các cục máu đông. Cuối cùng, nam bệnh nhân tử vong vì các biến chứng do Covid-19 gây ra.

Tạp chí The American Journal of Emergency Medicine cũng từng đăng tải một trường hợp tương tự. Theo Health, bệnh nhân nam 62 tuổi mắc Covid-19 đã gặp phải tình trạng cương dương kéo dài 4 giờ sau khi dùng thuốc an thần và được đặt máy thở. Các bác sĩ đã phải dùng kim chích máu để xử lý tình trạng priapism.