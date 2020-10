Hội chứng bác học giúp con người trở thành thiên tài

Khi còn nhỏ, Lerman ít nói và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Điều đó khiến cậu bé này gần như không thể giao tiếp với người xung quanh. Nhưng khả năng nghệ thuật thiên bẩm đã giúp Lerman không bị lạc lõng với thế giới. Anh trò chuyện với mọi người qua những bức tranh chì. Tài năng phi thường của Lerman đã truyền cảm hứng cho nhà văn Lyle Rexer viết nên cuốn sách Jonathan Lerman: The Drawings of a Boy with Autism (tạm dịch: Jonathan Lerman: Những bức vẽ của một cậu bé mắc chứng tự kỷ, 1999). Ảnh: Amazon.