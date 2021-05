Hội chợ sách Madrid 2021 sẽ diễn ra vào tháng 9

Thời trang của người nổi tiếng tại sân bay xuyên suốt 60 năm

Cuốn sách ảnh “Come Fly With Me: Flying in Style” của Jodi Peckman chia sẻ với độc giả thời trang của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới tại sân bay từ những năm 1960 đến nay.