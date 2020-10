Hội bạn thân toàn rich kid của cháu gái cố chủ tịch Samsung

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ, Ấn phải hợp tác để đối phó Trung Quốc

Mỹ và Ấn Độ phải làm việc cùng nhau để đương đầu với những mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra đối với an ninh và tự do tại khu vực, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố từ New Delhi.