Hội An tất bật chuẩn bị mở cửa du lịch

Sau khoảng 2 năm đóng băng vì vắng khách, ngành du lịch và người dân Hội An (Quảng Nam) đang chờ đợi đón khách quốc tế trở lại từ 15/3.

Từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, du khách đã bắt đầu trở lại phố cổ Hội An, Quảng Nam sau 2 năm đóng cửa vì dịch Covid-19. Mỗi ngày, hàng trăm tới hàng nghìn du khách địa phương và trong nước đến đây tham quan, vui chơi.

Thời điểm này, hầu hết quầy lưu niệm, quán cà phê và quán ăn trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai… đã bắt đầu dọn dẹp, mở cửa để chuẩn bị đón khách trở lại.

Hàng quán mở cửa, đường phố kín người

Đang hối hả đón từng lượt khách vào quán nước, ông Trường Nam (chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Phúc Chu) không kịp tiếp chuyện phóng viên.

"Quán hôm nay đông quá, tôi phải bố trí thêm bàn, ghế để mọi người ngồi. Dịp này du khách khắp nơi đổ về, tôi vui lắm, đóng cửa hơn một năm giờ mới hoạt động lại. Nhưng tôi vừa mừng vừa lo dịch bệnh nên cố gắng giãn cách các bàn để khách ngồi đảm bảo an toàn", ông Nam chia sẻ.

Quán cà phê của ông Trường Nam đông du khách từ dịp Tết Âm lịch. Ảnh: Thanh Đức.

Cũng như ông Nam, tại khu vực Chùa Cầu, bà Đỗ Thị Thanh Tâm đang chào mời khách mua đồ lưu niệm. Gương mặt rạng rỡ, hơn 2 năm qua, người phụ nữ mới thấy lại không khí nhộn nhịp ở phố cổ Hội An. Đây là điều mà lâu nay bà không được chứng kiến khi dịch Covid-19 còn phức tạp.

"Mấy năm qua phố cổ Hội An vắng bóng du khách, hầu như chỉ có người dân đến uống cà phê rồi ra về. Từ dịp Tết Nhâm Dần đến nay, du khách tấp nập hẳn, muốn chụp một tấm ảnh thoải mái cũng chẳng dễ dàng gì, đường phố chật người qua lại", bà Tâm hồ hởi nói.

Đang sửa soạn lại 4 chiếc thuyền du lịch trên sông Hoài để chở khách, bà Thanh (41 tuổi, ngụ phường Cẩm Châu, TP Hội An) cho hay từ khi dịch bệnh xảy ra, bà lo lắng khi không có khách, thuyền nằm bến phơi nắng, phơi sương.

"Khi dịch bệnh chưa xảy ra, ngày nào mấy chiếc thuyền của gia đình cũng đưa khách du lịch ngắm sông Hoài. Lúc đó khách đông, phấn khởi lắm, nhưng sau dịch căng thẳng lại đành để không. Bây giờ nghe thông tin Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế từ 15/3 tôi vui lắm", bà Thanh nói.

Nhiều chương trình thu hút du khách

Từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, TP Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng như hát dân ca, thư pháp, trò chơi bài chòi, cờ tướng, đêm thơ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc... thu hút du khách đến với Hội An.

Sau Tết, mỗi ngày Hội An đón hàng nghìn du khách đến tham quan.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung Tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thanh, truyền hình TP Hội An, cho biết trong năm nay, địa phương chú trọng khai thác các tour mang tính tâm linh để du khách có thể cầu an, tìm hiểu nét văn hóa tín ngưỡng của Hội An.

Đông đúc du khách tham quan phố cổ Hội An dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 vào ngày 25/3 tại TP Hội An.

"Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch; thúc đẩy, phục hồi, phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng hậu Covid-19", ông Hồng cho hay.

Người đứng đầu ngành du lịch Quảng Nam cho biết việc tổ chức năm du lịch nhằm góp phần thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến Quảng Nam, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố có tiềm năng, thế mạnh về du lịch cũng như tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.