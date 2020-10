Hội An sắp đón lũ khi phố cổ vẫn ngập

Nước sông Hoài tại TP Hội An bắt đầu rút chậm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo những ngày tới địa phương này có lũ trở lại.

Trao đổi với Zing chiều 17/10, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An, cho biết mực nước lũ tại sông Hoài đang xuống chậm.

Ông Hùng cho hay từ tối 16 đến sáng 17/10, nước lũ ở Hội An lên trở lại khiến một số tuyến đường ven sông Hoài bị ngập (mực nước lúc 8h là 1,38 m, dưới báo động 2 là 12 cm).

Một số tuyến đường trong phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi ngập sâu 0,3-0,5 m.

Nhiều tuyến đường tại khu vực chợ Hội An ngập 0,3-0,5 m sáng 17/10. Ảnh: Trần Minh Tuấn.

Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết theo dự báo những ngày tới tại địa phương tiếp tục có mưa lớn nên mực nước ở Hội An trong mức từ báo động 2 đến báo động 3. Để đảm bảo công tác phòng chống lũ lụt, Hội An đã dừng hoạt động tham quan phố cổ; ghe, thuyền bị cấm hoạt động (trừ trường hợp đi làm nhiệm vụ).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ ngày 17 đến 19/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Các huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối và nguy cơ sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông.

Các địa phương trũng thấp như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ (một số phường, xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ) cần đề phòng ngập úng cục bộ.