Hội An muốn hút khách với loạt sự kiện dịp cuối năm

Trong những tháng cuối năm và đầu 2023, TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức loạt sự kiện để du khách thưởng thức. Đây cũng là dịp cao điểm đón khách quốc tế tham quan, lưu trú.

Hội An sẽ tổ chức loạt sự kiện dịp cuối năm để thu hút du khách. Ảnh: Thanh Đức.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình TP Hội An, Quảng Nam, cho biết trong cuối tháng 11 và tháng 12, địa phương sẽ tổ chức loạt sự kiện nhằm hưởng ứng việc bế mạc năm du lịch quốc gia và thu hút khách du lịch.

Ngày 25/11, chương trình nghệ thuật Hội An - Sắc màu của lụa sẽ được trình diễn để chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam. Chương trình là sự tổng hòa của thời trang lụa, trình diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm các hoạt động dân gian Hội An.

Tiếp đó là lễ kỷ niệm 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Liên hoan hát dân ca, hô hát bài chòi cấp thành phố với sự tham gia của các nghệ nhân, lực lượng văn nghệ quần chúng ở các xã, phường.

Hơn 460.000 lượt khách quốc tế tham quan Hội An trong 10 tháng đầu năm. Ảnh: Thanh Đức.

Trong tháng 12 và đầu năm 2023, Hội An sẽ tổ chức lễ hội văn hóa trà lần thứ nhất với các cuộc gặp gỡ, giao lưu các nghệ nhân, doanh nghiệp sản xuất và chế biến trà; giới thiệu các loại trà, các hoạt động trà và thơ, trà và hội họa, trà và âm nhạc… cùng hội trại sáng tác nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật đương đại; nghệ thuật sắp đặt từ nguyên vật liệu tái sinh mang chủ đề Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho hay ngoài những sự kiện do địa phương tổ chức, Hội An sẽ còn 2 sự kiện thuộc Năm du lịch quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức là Liên hoan ẩm thực toàn quốc và Liên hoan âm nhạc ASEAN 2022.

Cuối năm cũng là dịp khách du lịch quốc tế cao điểm tại Hội An. Ông Steve Wolstenholme, CEO khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, cho hay từ thời điểm các chuyến bay thương mại quốc tế mở cửa hồi giữa tháng 3 đến nay, có hơn 10.000 lượt khách quốc tế đến lưu trú tại khu nghĩ dưỡng. Du khách chủ yếu đến từ Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Đây là tín hiệu khả quan với ngành dịch vụ.

Ngành du lịch Quảng Nam kỳ vọng năm 2023 sẽ thu hút lượng lớn khách quốc tế đến tham quan, lưu trú. Ảnh: Thanh Đức.

Tuy nhiên khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, thị trường lớn nhất vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Để thu hút thêm được khách quốc tế, đơn vị có những chương trình ưu đãi riêng cho từng thị trường.

"Vào dịp lễ cuối năm và Tết Dương lịch, số lượng đặt phòng vào đợt lễ này đã tương đối cao. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là khách từ thị trường nội địa. Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành, lượng khách quốc tế sẽ tốt hơn trong thời gian tới", ông Steve Wolstenholme nói.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho hay trong tình hình lượng khách quốc tế quay lại miền Trung chưa nhiều, việc thu hút khách quốc tế đến Quảng Nam sẽ là bài toán không hề dễ dàng. Địa phương và doanh nghiệp du lịch cần có giải pháp đồng bộ từ phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới đến môi trường du lịch an toàn, thân thiện...

Tại TP Hội An, số liệu phân tích cho thấy bình quân ngày khách lưu trú hiện rất thấp (khoảng 1,09 ngày/khách). Mục tiêu 3 ngày/khách mà thành phố đặt ra hồi đầu năm khó thực hiện được. Tình hình này không chỉ diễn ra trong những tháng còn lại của năm nay mà dự báo còn có thể kéo sang năm 2023 và những năm tiếp theo.