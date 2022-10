Hội An lên phương án tu bổ loạt di tích xuống cấp

Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam) đã phát hiện 45 di tích xuống cấp. Đơn vị đưa ra nhiều giải pháp tu bổ, chống đỡ nhằm đảo bảo an toàn cho di tích.

Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An hỗ trợ chống đỡ di tích, nhà cổ xuống cấp trước bão Noru. Ảnh: Thanh Đức.

Ngày 6/10, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) đã phối hợp với các địa phương rà soát di tích xuống cấp trong khu phố cổ, đánh giá tình trạng xuống cấp của từng di tích. Đơn vị đã đề xuất các giải pháp chằng chống các vị trí xuống cấp, hoặc giải pháp di dời, hạ giải di tích có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2022.

Theo đại diện trung tâm, qua khảo sát tại phố cổ Hội An, đơn vị phát hiện 45 di tích xuống cấp. Trong đó, có 11 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 21 di tích xuống cấp nặng và 13 di tích xuống cấp nhẹ.

Sau khi khảo sát, trung tâm hỗ trợ chống đỡ 5 di tích (nhà số 65, 68, 50/9 đường Trần Phú, nhà số 71/4 Phan Châu Trinh, sửa chữa cổng vào nhà 56/10 Lê Lợi) trước mùa mưa bão. Ngoài ra, các chủ nhà tự chống đỡ bổ sung 27 di tích.

Ngoài những di tích xuống cấp được chống đỡ, trung tâm đề nghị hạ giải 13 di tích vì không còn khả năng chống đỡ, hiện nay xuống cấp rất nghiêm trọng, không còn giải pháp khả thi để tiếp tục chống đỡ.

Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã đề nghị UBND các phường Minh An, Cẩm Phô và Sơn Phong thông báo đến các chủ di tích thuộc diện xuống cấp, có biện pháp chủ động kiểm tra, tự chống đỡ cho di tích của mình và tiếp tục rà soát di tích xuống cấp có nguy cơ sụp đổ. Nếu chủ di tích phát hiện có sự xuống cấp, cần thông báo đến trung tâm để có kế hoạch khảo sát kịp thời, đề xuất phương án chống đỡ cho di tích đó.

Đối với 13 di tích được đề xuất hạ giải, trung tâm đã làm việc cùng Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường để thống nhất hướng xử lý phù hợp. Tuy nhiên, việc hạ giải di tích là khó khả thi, sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu phố cổ. Vì vậy, trung tâm đề xuất UBND phường Minh An, phường Sơn Phong cần liên hệ chủ di tích và di dời người đi nơi khác, không ở bên trong khi có bão, lụt xảy ra.

Trong số các di tích xuống cấp nghiêm trọng, không còn giải pháp chống đỡ để duy trì sợ ổn định lâu dài cho di tích (nhà 71/24 Phan Châu Trinh, nhà 56/10 Lê Lợi, nhà 12/11 Bạch Đằng, nhà 76/18 Trần Phú), trung tâm cho rằng ngoài cơ chế hỗ trợ tu bổ di tích đã được quy định, UBND TP Hội An cần đề xuất thêm cơ chế đặc biệt để thực hiện việc tu bổ cho các di tích trong thời gian sớm nhất và hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ.