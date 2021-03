Hội An kín du khách ngày cuối tuần

Ông Lê Ngọc Tường, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam, cho biết hiện du khách đến Hội An tham quan chủ yếu là khách nội địa (chiếm 95%). "Dịp cuối tuần, phố cổ Hội An đón khoảng hơn 1.000 lượt khách tham quan, tăng gấp đôi hoặc gấp 3 so với ngày thường", ông Tường nói.