Hội An dừng nhiều chương trình chào năm mới vì dịch Covid-19 phức tạp

TP Hội An, Quảng Nam tạm dừng các hoạt động chào năm mới 2022 vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều ca mắc trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây.

Ngày 29/12, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết địa phương đã cho tạm dừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại sự kiện Hội An chào năm mới 2022.

Theo lãnh đạo TP Hội An, hiện tình hình dịch Covid-19 tại địa phương diễn biến phức tạp, khó lường và phát sinh nhiều ca mắc trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây.

Ngoài ra, địa phương thực hiện theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên UBND TP Hội An quyết định tạm dừng các hoạt động Dạ hội Hội An chào năm mới vào ngày 31/12 và việc đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An vào ngày 1/1/2022.

TP Hội An, Quảng Nam tạm dừng các hoạt động chào năm mới 2022 vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Thanh Đức.

Riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm, đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động để phục vụ du khách.

Từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 5.576 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.331 ca bệnh cộng đồng, 2.671 ca lây nhiễm thứ phát, 425 ca xâm nhập từ các tỉnh và 149 ca nhập cảnh.

Tính đến ngày 28/12, tỉnh Quảng Nam đã tiêm hơn 1,9 triệu mũi tiêm, đạt tỷ lệ 86,6%. Trong đó hơn 1 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine, đạt tỷ lệ 98,6%; số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine là hơn 900.000, đạt tỷ lệ 84,9%.