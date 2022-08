Hội An có nguy cơ bị hủy hoại vì áp lực du lịch, hạ tầng quá tải

Vỉa hè khắp các tuyến phố ở Hội An bị người dân chiếm dụng thành địa điểm trông giữ xe, du khách bị đẩy xuống lưu thông dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông. Theo ông Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND TP Hội An), từ khi hình thành đến nay, cơ sở hạ tầng tại phố cổ gần như không được đầu tư, nâng cấp, các bãi đỗ xe đều kín nên tận dụng phần vỉa hè để giữ xe máy.