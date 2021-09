Hội An cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ tránh bão Conson

Học sinh mầm non và tiểu học tại TP Hội An, Quảng Nam được cho phép nghỉ để tránh bão Conson, học sinh cấp THCS và THPT vẫn học trong ngày 11/9.

Sáng 11/9, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết trong hôm nay học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn được nghỉ tránh bão Conson.

Phó chủ tịch TP Hội An thông tin học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn đi học bình thường.

Học sinh mầm non, tiểu học tại TP Hội An được nghỉ học ngày 11/9 để tránh bão Conson. Ảnh: T.Đ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam từ 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 11/9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, nơi mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trên 60 mm, có nơi cao hơn như hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh) 100 mm, Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) 103 mm, Cù Lao Chàm (TP Hội An) 142 mm.

Dự báo từ hôm nay 11/9 đến ngày 13/9 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ trong ngày 11 đến hết ngày 12/9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.