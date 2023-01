Hơi ấm mùa xuân trên hành trình 'cùng cộng đồng đón Tết an vui'

Trong guồng quay tất bật của những ngày cuối năm, sự sẻ chia tựa như hơi thở mùa xuân ấm áp, an lành len lỏi giữa bộn bề lo toan để mang an vui, đủ đầy về với Tết.

Không gì ý nghĩa và thiết thực bằng những phần quà san sẻ gánh nặng kinh tế mùa Tết gửi đến người dân khó khăn. Đó là lý do “Heineken Cares - Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui” - chuỗi hoạt động do Heineken Việt Nam tổ chức dịp Tết này - tặng 7.700 phần quà cho gần 7.700 người dân và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 26 tỉnh thành trên cả nước.

Thu hút gần 1.000 nhân viên Heineken Việt Nam trên cả nước tham gia với tổng ngân sách lên đến 7,5 tỷ đồng , “Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui” trở thành hoạt động đặc biệt nhất trong chương trình “Heineken Cares - Chung tay sẻ chia”. Đây là chuỗi dự án ra đời nhằm mang đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, người dân địa phương từ sự chung sức đồng lòng của đội ngũ nhân viên Heineken Việt Nam.

Dựa trên văn hóa kết nối đặc trưng được Heineken Việt Nam chú trọng, chương trình để lại nhiều dấu ấn trên hành trình hiện thực hóa tham vọng “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” thông qua một số hoạt động tiêu biểu như tham gia chăm sóc rừng tái sinh, trồng cây xanh, thu gom rác thải làm sạch cảnh quan...

Gần nhất, “Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui” để lại nhiều cảm xúc trong lòng người trao và nhận khi thông điệp sẻ chia được lan tỏa ấm áp, ý nghĩa những ngày giáp Tết.

Khi chung tay làm nên sự gắn kết

Với gần 7.700 phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và khoản hỗ trợ thiết thực đến tay hàng nghìn hộ gia đình gặp khó khăn, “Chung tay sẻ chia, cùng cộng đồng đón Tết an vui” không chỉ mang những san sẻ ý nghĩa cùng niềm vui Tết sớm đến bà con, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết "đặt con người và cộng đồng làm yếu tố trung tâm, lấy kết nối cộng đồng làm nền tảng văn hóa" của thương hiệu.

Hàng nghìn phần quà được Heineken Việt Nam trao tặng đến người dân khó khăn.

Đặc biệt, chương trình được lên kế hoạch và thực hiện bởi đội ngũ nhân viên Heineken Việt Nam trên cả nước. Những hoạt động này được xem là “chất keo” gắn kết mỗi nhân viên với môi trường công tác khi công ty tạo điều kiện để họ cùng nhau mang lại những giá trị thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Heineken Việt Nam mong muốn đem Tết an vui đến người dân.

Tham dự nhiều hoạt động của dự án gồm cả chương trình “Cùng cộng đồng đón Tết an vui”, anh Hoàng Thái Sơn chia sẻ: “Một trong những điều tuyệt vời nhất khi trở thành nhân viên Heineken Việt Nam là cơ hội tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực và gần gũi với bà con, đóng góp một phần sức mình cho sự phát triển của cộng đồng địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần mạnh mẽ để luôn hướng về phía trước. Thông qua đó, tôi cảm thấy công việc của mình ý nghĩa hơn”.

An lành sẻ chia tại “Chợ Tết 0 đồng”

Không chỉ mang không khí Tết sớm đến người dân khó khăn trên cả nước với những phần quà Tết thiết thực, Heineken Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn xây dựng “Chợ Tết 0 đồng” - một hoạt động ý nghĩa khác nằm trong khuôn khổ chương trình.

“Chúng tôi mong rằng những phần quà được chuẩn bị với tất cả tấm lòng sẽ phần nào góp thêm niềm vui cho bà con có mùa Tết ấm cúng, đủ đầy”, ông Trần Minh Triết - Phó giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - chia sẻ.

Những phiếu quà tặng được gửi đến giúp người dân lựa chọn sản phẩm phù hợp cho ngày Tết.

Theo đó, người dân có thể đến các phiên “Chợ Tết 0 đồng” của Heineken Việt Nam để lựa chọn những mặt hàng thiết yếu chuẩn bị Tết. Nhằm hỗ trợ bà con chuẩn bị Tết tươm tất hơn, nhiều hoạt động “tân trang” đón Tết như cắt tóc, dọn nhà, tạo nguồn nước sạch… hay cơ hội rút phong bao lì xì cùng nhiều hoạt động thú vị khác cũng được ban tổ chức triển khai, lan tỏa không khí Tết đến từng người dân.

Đặc biệt, với sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà con còn được kiểm tra sức khỏe miễn phí tại hội chợ, qua đó gửi gắm hy vọng về một năm mới an lành, dồi dào sức khỏe.

Nhiều hoạt động cắt tóc, khám sức khỏe được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân “tân trang” đón Tết.

Bước tiến trên hành trình “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”

Mang đến mùa Tết đủ đầy cho mọi nhà thông qua chương trình “Cùng cộng đồng đón Tết an vui”, Heineken Việt Nam và đội ngũ nhân viên tiếp tục khẳng định cam kết hiện thực hóa tham vọng “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” mà doanh nghiệp luôn theo đuổi.

“Chợ Tết 0 đồng” góp phần hỗ trợ nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay góp sức cho sự phát triển thịnh vượng chung của Việt Nam cũng là mục tiêu và tầm nhìn bao trùm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm đáp lại sự đón nhận, niềm tin yêu từ người tiêu dùng Việt trong hơn 30 năm qua.

Song song những hoạt động cộng đồng thông qua “Heineken Cares - Chung tay sẻ chia”, doanh nghiệp cũng không ngừng mang đến nhiều cải tiến trong quy trình sản xuất, hướng đến một tương lai xanh và bền vững cùng Việt Nam.