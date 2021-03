'Học viện siêu anh hùng' và 'Miền đất hứa' bán chạy tại Mỹ

Hai bộ truyện tranh nổi tiếng hiện nay của Nhật là "Học viện siêu anh hùng" và "Miền đất hứa" đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times.

Cụ thể, tập đầu tiên của các bộ truyện tranh Học viện siêu anh hùng (My hero Academia - Kohei Horikoshi) và Miền đất hứa (The Promised Neverland - Kaiu Shirai, Posuka Demizu ) là hai trong 15 tác phẩm trong danh sách Sách đồ họa và truyện tranh bán chạy nhất (Graphic Books and Manga bestseller list) trong tháng ba của tờ New York Times.

Các tác phẩm khác trong danh sách hầu hết là truyện tranh theo phong cách phương Tây (comic) như series truyện tranh Dog man của Dav Pilkey, series Hilo của Judd Winick...

Được biết, tờ New York Times công bố danh sách Sách đồ họa và truyện tranh bán chạy nhất lần đầu tiên vào tháng 10/2019 và đây là một trong những danh sách bán chạy được quan tâm nhiều nhất của tờ báo.

Trong đó, tập một của Học viện siêu anh hùng đứng ở vị trí thứ 10, cao hơn so với thứ hạng của Miền đất hứa là 15. Cả hai bộ truyện tranh này đều được Viz Media - Công ty giải trí chuyên xuất bản truyện tranh và phân phối anime tại Mỹ - chịu trách nhiệm phát hành.

Tập một của Học viện siêu anh hùng đứng thứ 10 trong danh sách bán chạy nhất tháng 3. Ảnh: NYT.

Học viện siêu anh hùng là câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của cậu bé không có siêu năng lực Midoriya Izuku trên hành trình trở thành người anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Tại Nhật, đây là bộ manga mới đến từ Shonen Jump và được kỳ vọng là sẽ tiếp nối được sự thành công của các tác phẩm tiền bối khác như Naruto hay One Piece.

Miền đất hứa của tác giả Kaiu Shirai sáng tác, họa sĩ Posuka Demizu minh họa cũng là một tác phẩm có tuổi đời tương đối trẻ. Bộ truyện được phát hành trên tạp chí Weekly Shonen Jump từ tháng 1/2016 tới tháng 6/2020 và được Viz Media phát hành tại Mỹ từ tháng 7/2016. Miền đất hứa được đánh giá rất cao bởi ý tưởng mới mẻ, cốt truyện chặt chẽ cùng các nhân vật có chiều sâu tâm lý.