Học vấn của các công chúa trên thế giới

Công chúa Ameerah Al Taweel (sinh năm 1983), nổi tiếng tài sắc vẹn toàn và được mệnh danh là công chúa Jasmine ngoài đời thực. Công chúa Ả Rập Saudi từng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH New Haven (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia phát triển hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, cô từng đi đến hơn 70 quốc gia để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, công chúa Ameerah thành lập Quỹ Alwaleed Bin Talal nhằm lên tiếng bảo vệ phụ nữ ở Trung Đông và tham gia các hoạt động hỗ trợ nạn nhân thiên tai trong khu vực. Qua đó, Ameerah Al Taweel trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ ở Ả Rập Saudi. Ảnh: About Her.