Học trò Lý Liên Kiệt chơi xấu và thua trắng trước võ sĩ nghiệp dư

Hướng Tả thất bại trong cuộc so găng với Tiêu Thuận Nghiêu. Anh cũng bị phê bình về lối thi đấu phản tinh thần thể thao.

Ngày 5/11, Sohu đưa tin nam diễn viên võ thuật Hướng Tả tham gia chương trình We Who Were Strong in Boxing dành cho giới nghệ sĩ. Anh có màn đối đầu với ca sĩ, võ sĩ nghiệp dư Tiêu Thuận Nghiêu.

Với kinh nghiệm 10 năm luyện võ, thông thạo Muay Thái, Trường quyền và Hồng Gia quyền, Hướng Tả được nhận định thắng dễ đối thủ nghiệp dư. Trái với dự đoán, nam diễn viên thua trắng trong 3 hiệp đấu. Không chỉ vậy, anh còn gây ấn tượng xấu khi liên tục phạm lỗi bằng đòn đánh nguy hiểm, có hành vi khiêu khích Tiêu Thuận Nghiêu.

Hướng Tả có trận thua trắng trước Tiêu Thuận Nghiêu. Ảnh: Sohu.

Kết thúc trận đấu, Hướng Tả từ chối bình luận về thất bại. Anh gửi lời thách thức, hẹn tái đấu với Tiêu Thuận Nghiêu. Để không khí bớt gượng gạo và giúp nam nghệ sĩ không bị mất mặt, MC chương trình và dàn khách mời phải liên tục nhấn mạnh Hướng Tả thua là vì không nắm được luật quyền anh.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng học trò Lý Liên Kiệt nếm trái đắng vì tính tự mãn và xem thường đối thủ. Thái độ không phục của anh sau khi thua trận cũng bị chỉ trích không xứng với bản lĩnh con nhà võ.

Hướng Tả sinh năm 1984, là con trai Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam. Anh là học trò của Lý Liên Kiệt. Tài tử từng tham gia các phim Thần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Đấu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của nam diễn viên không thành công như mong đợi. Anh kết hôn với nữ diễn viên Quách Bích Đình năm 2019 và có một con gái.

Hồi tháng 5, Hướng Tả gây chú ý khi nhận lời thách đấu của võ sĩ Dược Thủy Ca, bảo vệ danh tiếng của các ngôi sao võ thuật lão luyện như Lý Liên Kiệt, Thành Long. Anh nhanh chóng giành chiến thắng sau 10 phút.