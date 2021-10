Học sinh xã đảo Thạnh An đi học lại từ 20/10

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc cho học sinh trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, đi học trực tiếp.

Trước khi học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 đi học lại, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND huyện Cần giờ chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh ca bệnh.

Sở nêu rõ, từng cá nhân, bộ phận phải xác định được trách nhiệm, công việc phải làm nếu phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong quá trình trẻ đi học trực tiếp tại trường.

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị đến trường trực tiếp hồi đầu tháng 10. Ảnh: HB.

Khi tổ chức giảng dạy, huyện Cần Giờ cần kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài, chủ động huy động nguồn lực có sẵn tại địa phương để hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về phương tiện học tập, đi lại, nơi ở, đường truyền...

Địa phương cũng cần hỗ trợ các trường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong suốt quá trình làm việc, học tập trực tiếp tại trường.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho phép UBND huyện Cần Giờ tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An đối với một số khối lớp thuộc các trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An.

Ngày 13/10, đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM làm việc trực tiếp với hai trường ở xã đảo Thạnh An. Ngay sau buổi làm việc, UBND huyện Cần Giờ tiếp tục đề xuất cho 100% học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 đến trường trực tiếp từ ngày 20/10. Sau đó, nếu tình hình ổn định, huyện sẽ mở rộng cho những khối lớp còn lại đến trường học trực tiếp.