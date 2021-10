Học sinh TP.HCM có thể trở lại trường từ tháng 1/2022

Học kỳ II năm học 2021-2022, học sinh ở TP.HCM có thể đến lớp nếu được UBND TP.HCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết học sinh TP.HCM vẫn học tập trên môi trường Internet. Đến nay, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến khá cao, khối tiểu học và THCS gần 98%, THPT trên 99%.

Hiện, khối tiểu học có hơn 30.000 học sinh còn ở các tỉnh, thành khác. Trong đó, hơn 26.000 em đã đăng ký học trực tuyến theo các trường ở TP.HCM. Trên 5.000 em chưa có thiết bị, đang học tạm tại các trường tiểu học ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp báo chiều 7/10. Ảnh: TN.

Sau thời gian triển khai dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định hoạt động dạy học còn nhiều khó khăn vì số lượng học sinh quá lớn (hơn 1,3 triệu em). Tất cả học sinh cùng lúc đăng nhập các phần mềm dạy học trực tuyến khiến hệ thống bị tê liệt.

Sở đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, ĐH Quốc gia TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung hỗ trợ để tăng thêm máy chủ, băng thông đáp ứng yêu cầu truy cập hệ thống dữ liệu ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, cơ sở vật chất khó được cải thiện.

Ông Hiếu cho biết thành phố có hơn 1.500 trường học được trưng dụng phục vụ công tác chống dịch. Đến nay, khoảng 150 trường đã được trả lại cho ngành giáo dục để sửa chữa.

"Số bệnh nhân mắc Covid-19 đang giảm mỗi ngày. Thành phố thực hiện cuốn chiếu dần để kết thúc nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các cơ sở trường học. Dự kiến đến giữa tháng 11, cơ sở vật chất sẽ được bàn giao cho các trường. Như vậy, ngành giáo dục có hơn 1 tháng để sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh trở lại", ông Hiếu cho hay.

Giám đốc sở dự báo đầu tháng 1/2022, học sinh TP.HCM có thể đồng loạt trở lại trường khi được UBND TP.HCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Hiện nay, hai trường ở xã đảo Thạnh An là Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10. Sở GD&ĐT TP.HCM đã có đoàn khảo sát các tiêu chí an toàn của 2 trường.

Sở đã yêu cầu 2 trường xử lý thêm một số nội dung phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh. Kế hoạch của Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với tổng số 242 em và 60 giáo viên. Số lượng này đảm bảo đủ điều kiện an toàn để có thể dạy và học trực tiếp.