Học sinh tiểu học ở Trung Quốc bị khỉ rừng tấn công

Có ít nhất 7 học sinh tại một trường tiểu học ở huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bị đàn khỉ rừng tấn công. Trong đó, một nữ sinh bị khỉ cắn vào mặt, phải nhập viện.

Ngày 5/12, người dân địa phương cho biết đàn khỉ hoang xuất hiện nhiều ở khu vực trường học và nhà dân. Người dân tìm cách xua đuổi nhưng đàn khỉ vẫn quay lại, theo The Papper.

Một học sinh bị khỉ cắn rách áo. Ảnh: Sohu.

Ước tính có khoảng 7 học sinh tiểu học và một cụ già trong làng bị khỉ tấn công. Một bé trai bị cắn vào đầu, một bé gái khác bị cắn vào mặt.

Rất may em được người dân giải cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện các nạn nhân đều được chữa khỏi và đã xuất viện.

Ông Lưu, người dân trong huyện, thông tin khu vực huyện Hội Trạch chưa từng có dấu hiệu xuất hiện của loài khỉ. Gần đây, hệ sinh thái trong vùng được cải thiện, đàn khỉ xuất hiện ngày một đông và thường xuyên đi vào các làng lân cận tìm thức ăn.

Ông cho biết thêm, các học sinh bị khỉ tấn công sau khi tan học. Lo lắng con trai bị khỉ tấn công, mỗi ngày ông Lưu đều đưa đón con đến trường.

"Dân làng từng tìm cách đuổi bầy khỉ đi nhưng chúng vẫn quay lại", ông Lưu nói với Beijing News.

Do khỉ là động vật hoang dã, người dân huyện Hội Trạch đã báo cho công an huyện và Cục Lâm nghiệp để xử lý. Công an huyện Hội Trạch triệu tập lực lượng, sử dụng lồng sắt để vây bắt nhưng không thành công.

Lãnh đạo công an huyện cho biết việc đàn khỉ có khoảng 3 con. Tuy nhiên, do địa hình núi hiểm trở, việc xác định vị trí vây bắt đàn khỉ trở nên khó khăn hơn. Nếu tình hình không được kiểm soát, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp khác để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.