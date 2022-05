Học sinh ở Mỹ bỏng tay vì bị phạt bò giữa trời nắng 38 độ C

Một giáo viên ở Mỹ bị tạm đình chỉ công tác để điều tra sau khi người này phạt 4 học sinh bò dưới cái nắng trên 38 độ C, khiến các em bỏng tay.

Vụ việc xảy ra tại trường THCS Anthony Aguirre, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Theo New York Post, hôm 9/5, giáo viên thể dục trường này phạt 4 học sinh bò trên nền sân.

Con trai của Wendy Alvarez đã đến phòng cấp cứu với những vết phồng rộp trên tay.

Bốn học sinh bị phạt do trốn việc tập chạy bền khi trời quá nóng. Lúc đó, nhiệt độ hơn 32 độ C còn nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 38 độ C. Sau khi phát hiện sự việc, giáo viên phạt 4 em chống hai tay, hai chân đi lại trên nền sân nóng.

Giáo viên thể dục bắt học sinh bò dưới nền đất ở ngoài trời với mức nhiệt gần 38 độ C.

Bà Wendy Alvarez, phụ huynh của một trong số các học sinh bị phạt, cho biết con trai bà không thể chạy nhiều vòng do vấn đề sức khỏe, thường chảy máu mũi. Con cùng 3 bạn học khác trốn ra sau khán đài.

Phải bò trên nền sân nóng với đôi tay trần, con bà bị bỏng cấp độ 2. Bà đã phải đưa con đi cấp cứu. Ngoài ra, cậu bé còn sốt cao và cảm thấy tay như đang bị thiêu đốt.

Trước phản ánh của phụ huynh, học khu độc lập Channelview, cơ quan quản lý trường THCS Anthony Aguirre, thông báo đang xác minh làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên liên quan trong khi chờ kết quả xác minh", đại điện học khu cho biết.

"Học khu Channelview không dung thứ các hình phạt bạo lực gây tổn thương học sinh. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc vì an toàn của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu", học khu nhấn mạnh.